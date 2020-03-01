«Рома» обыграла «Кальяри»

«Рома» одержала победу над «Кальяри» в матче 26-го тура чемпионата Италии.
«Рома» (45) располагается на пятом месте, «Кальяри» (32) — 11-й.
Кальяри, стадион Сардиния Арена
«Кальяри» — «Рома» 3:4 (1:2)
Голы: Жоао Педро 28, Перейро 75, Жоао Педро 89 — Калинич 29, Калинич 41, Клюйверт 64, Коларов 81
Нереализованный пенальти: Жоао Педро 89
«Кальяри»: Ульсен, Каччаторе, Писакане, Клаван, Пеллегрини, Ионицэ (Перейро 66), Олива Хименес, Рог (Рагацу 90), Наингголан, Жоао Педро, Палоски (Симеоне 67)
Главный тренер: Маран Роландо.
«Рома»: Лопес, Перес (Сантон 84), Смоллинг, Фасио, Коларов, Вильяр, Кристанте, Юндер (Перес 76), Мхитарян, Клюйверт (Верету 85), Калинич
Главный тренер: Фонсека Паулу.
Предупреждения: Юндер 34, Жоао Педро 35, Вильяр 55, Симеоне 69, Клюйверт 78, Пеллегрини 80, Лопес 90+2
Судья: Ди Белло Марко.
Ранее «Аталанта» отправила семь мячей в ворота «Лечче».