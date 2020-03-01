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«Рома» обыграла «Кальяри»

01 марта 2020, 21:55
КальяриЛоготип футбольный клуб Кальяри3 : 4Логотип футбольный клуб Рома (Рим)РомаМатч завершен

«Рома» одержала победу над «Кальяри» в матче 26-го тура чемпионата Италии.

«Рома» (45) располагается на пятом месте, «Кальяри» (32) — 11-й.

Кальяри, стадион Сардиния Арена

«Кальяри» — «Рома» 3:4 (1:2)
Голы: Жоао Педро 28, Перейро 75, Жоао Педро 89 — Калинич 29, Калинич 41, Клюйверт 64, Коларов 81

Нереализованный пенальти: Жоао Педро 89

«Кальяри»: Ульсен, Каччаторе, Писакане, Клаван, Пеллегрини, Ионицэ (Перейро 66), Олива Хименес, Рог (Рагацу 90), Наингголан, Жоао Педро, Палоски (Симеоне 67)
Главный тренер: Маран Роландо.

«Рома»: Лопес, Перес (Сантон 84), Смоллинг, Фасио, Коларов, Вильяр, Кристанте, Юндер (Перес 76), Мхитарян, Клюйверт (Верету 85), Калинич
Главный тренер: Фонсека Паулу.

Предупреждения: Юндер 34, Жоао Педро 35, Вильяр 55, Симеоне 69, Клюйверт 78, Пеллегрини 80, Лопес 90+2

Судья: Ди Белло Марко.

Ранее «Аталанта» отправила семь мячей в ворота «Лечче».

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Все комментарии
Kuvan
Kuvan
02 марта в 09:31
Хорошо побегали.
Ablom
Ablom
01 марта в 22:19
Рому с победой!
Parma1972
Parma1972
01 марта в 21:59
Чумовой матч,с победой римлян
Russiаnhammer
Russiаnhammer
01 марта в 21:57
слишком много
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