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Сорокин: «Без понятия, почему не остался в „Рубине“ до конца сезона»

01 марта 2020, 23:05

Защитник «Краснодара» Егор Сорокин поделился мнением об адаптации в стане «быков»:

В «Краснодаре» все нравится, всем доволен, остается только работать и прогрессировать, чтобы расти вместе с командой и добиваться высот. Моя адаптация прошла довольно хорошо, все ребята тоже приняли меня хорошо. И тренер, и игроки помогают как на поле, так и за его пределами. Ни на что не жалуюсь, все отлично.

Почему не остался в «Рубине» до конца сезона? Не знаю, нужно спросить у руководства клуба. Я доволен, что перешел в «Краснодар». Хотел ли меня оставить «Рубин»? Без понятия, это тоже нужно спрашивать у генерального директора и главного тренера.

Напомним, что в конце декабря прошлого года «Краснодар» объявил о том, что Сорокин со второй части нынешнего сезона продолжит карьеру в кубанском клубе. 

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Все комментарии
mars6791
mars6791
02 марта в 12:30
Это ошибка, отпускать такого защитника. И Уремович не играл вчера, что случилось?
ДСА
ДСА
02 марта в 06:44
Слуцкому не понравился.
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