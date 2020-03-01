Сорокин: «Без понятия, почему не остался в „Рубине“ до конца сезона»

Защитник «Краснодара» поделился мнением об адаптации в стане «быков»:

В «Краснодаре» все нравится, всем доволен, остается только работать и прогрессировать, чтобы расти вместе с командой и добиваться высот. Моя адаптация прошла довольно хорошо, все ребята тоже приняли меня хорошо. И тренер, и игроки помогают как на поле, так и за его пределами. Ни на что не жалуюсь, все отлично.

Почему не остался в «Рубине» до конца сезона? Не знаю, нужно спросить у руководства клуба. Я доволен, что перешел в «Краснодар». Хотел ли меня оставить «Рубин»? Без понятия, это тоже нужно спрашивать у генерального директора и главного тренера.