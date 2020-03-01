Кокорин: «„Сочи“ не заслуживал поражения»

Форвард «Сочи» поделился мнением о поражении от тульского «Арсенала»:

Смазанное возвращение получилось, результат не по игре. Мы пропустили мяч, не знаю, что сказать. Почему не забил после паса партнера на пустые ворота? Мяч подпрыгнул, я не имею права промахиваться в таких ситуациях, на тренировках было все хорошо, но официальные игры — совсем другое. Если бы реализовали свои моменты, то результат был бы другим, мы не заслуживали поражения. Во втором тайме мы переиграли «Арсенал», но реализация подвела. У нас было не так много времени играть вместе.

Хочу поблагодарить руководство «Сочи», все решилось буквально за два дня, появилась определенность, я понимал, что ближайшие три месяца проведу здесь.