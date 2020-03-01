Кокорин: «„Сочи“ не заслуживал поражения»

Форвард «Сочи» Александр Кокорин поделился мнением о поражении от тульского «Арсенала»:
Смазанное возвращение получилось, результат не по игре. Мы пропустили мяч, не знаю, что сказать. Почему не забил после паса партнера на пустые ворота? Мяч подпрыгнул, я не имею права промахиваться в таких ситуациях, на тренировках было все хорошо, но официальные игры — совсем другое. Если бы реализовали свои моменты, то результат был бы другим, мы не заслуживали поражения. Во втором тайме мы переиграли «Арсенал», но реализация подвела. У нас было не так много времени играть вместе.
Хочу поблагодарить руководство «Сочи», все решилось буквально за два дня, появилась определенность, я понимал, что ближайшие три месяца проведу здесь.
Сегодняшний кокорин даже арарату не нужен
Сегодняшний кокорин даже арарату не нужен
"все решилось буквально за два дня, появилась определенность"
Всё решилось намного раньше, вот только ты попытался брыкнутся со своим отчимом агентом, не получилось, получил унижение и всё равно отправился в фк "Сочи" как и приказали с самого начала!
"все решилось буквально за два дня, появилась определенность"
Всё решилось намного раньше, вот только ты попытался брыкнутся со своим отчимом агентом, не получилось, получил унижение и всё равно отправился в фк "Сочи" как и приказали с самого начала!