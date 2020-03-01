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Кокорин: «„Сочи“ не заслуживал поражения»

01 марта 2020, 21:29
СочиЛоготип футбольный клуб Сочи1 : 2Логотип футбольный клуб Арсенал (Тула)АрсеналМатч завершен

Форвард «Сочи» Александр Кокорин поделился мнением о поражении от тульского «Арсенала»:

Смазанное возвращение получилось, результат не по игре. Мы пропустили мяч, не знаю, что сказать. Почему не забил после паса партнера на пустые ворота? Мяч подпрыгнул, я не имею права промахиваться в таких ситуациях, на тренировках было все хорошо, но официальные игры — совсем другое. Если бы реализовали свои моменты, то результат был бы другим, мы не заслуживали поражения. Во втором тайме мы переиграли «Арсенал», но реализация подвела. У нас было не так много времени играть вместе.

Хочу поблагодарить руководство «Сочи», все решилось буквально за два дня, появилась определенность, я понимал, что ближайшие три месяца проведу здесь.

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Dima salev
Dima salev
02 марта в 13:21
Кокорин исторический провал трансфер для Сочи.
Сегодняшний кокорин даже арарату не нужен
Columb
Columb
02 марта в 09:36
Сочи нужно очиститься от бывших спартаковцев, а то никак.
Байкал-38.
Байкал-38.
02 марта в 07:09
Да, уж, Сашку хорошо поставили на место, всех благодарит уже, а при личной встречи руки, ноги целует поди...
"все решилось буквально за два дня, появилась определенность"
Всё решилось намного раньше, вот только ты попытался брыкнутся со своим отчимом агентом, не получилось, получил унижение и всё равно отправился в фк "Сочи" как и приказали с самого начала!
Правдолю
Правдолю
01 марта в 21:35
По ходу Сочи спасет лишь расширение лиги
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