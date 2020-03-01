Рубашко — о матче с «Арсеналом»: «Не пойму, что случилось»

Генеральный директор «Сочи» Дмитрий Рубашко поделился впечатлениями после матча 20-го тура РПЛ с «Арсеналом».
Не пойму, что случилось. Надо ребят спросить, что за потеря концентрации на последних секундах. Всю игру давили, владели преимуществом…
Кокорин? Александр — нападающий, от кого нам еще ждать голов? Естественно, от нападающих. Если бы еще забил в первом моменте, я думаю, все бы по-другому сложилось.
Мы потеряли очки на последних секундах — это самое обидное. Надо сделать выводы, почему так происходит.