ГлавнаяНовости

Рубашко — о матче с «Арсеналом»: «Не пойму, что случилось»

01 марта 2020, 21:59
СочиЛоготип футбольный клуб Сочи1 : 2Логотип футбольный клуб Арсенал (Тула)АрсеналМатч завершен

Генеральный директор «Сочи» Дмитрий Рубашко поделился впечатлениями после матча 20-го тура РПЛ с «Арсеналом».

Не пойму, что случилось. Надо ребят спросить, что за потеря концентрации на последних секундах. Всю игру давили, владели преимуществом…

Кокорин? Александр — нападающий, от кого нам еще ждать голов? Естественно, от нападающих. Если бы еще забил в первом моменте, я думаю, все бы по-другому сложилось.

Мы потеряли очки на последних секундах — это самое обидное. Надо сделать выводы, почему так происходит.

Все новости
Поделиться
Другие материалы по теме
Смородская: «С Сёминым сложно согласовывать трансферы»
Вчера, 18:30 Комментарии12
Г. Иванов: «„Урал“ никуда не готов ехать на матч Кубка против „Шинника“»
Вчера, 18:07 Комментарии5
Глушаков: «Лук и чеснок спасут от коронавируса»
Вчера, 17:42 ФотоКомментарии20
Врассыпную. Что происходит с ЦСКА?
Вчера, 12:30Станислав Горин в блоге Командный духКомментарии27
Кикнадзе: «Я не вижу альтернативы Прядкину»
Вчера, 12:01 Комментарии12
Балахнин: «Не совсем понятно, как на ЦСКА отразится поражение в дерби»
Вчера, 02:35 Комментарии25
Обсудить
Сортировать
Все комментарии
Footbolista
Footbolista
01 марта в 22:56
itujan
itujan
01 марта в 22:25
Крыса свиная завелась в команде.
112910415
112910415
01 марта в 22:04
холодный душ, однако
Миша Вилков
Миша Вилков
01 марта в 22:01
Не сcы, Миллер очков подкинет, бомжи могут себе позволить.
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100