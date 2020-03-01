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Черевченко: «Побеждает тот, кто был лучшим на поле»

01 марта 2020, 22:32
СочиЛоготип футбольный клуб Сочи1 : 2Логотип футбольный клуб Арсенал (Тула)АрсеналМатч завершен

Наставник «Арсенала» Игорь Черевченко прокомментировал победу над «Сочи» в матче 20-го тура РПЛ.

Что чувствую после матча? Положительные эмоции. «Сочи» не забил свои моменты, мы забили. Вот и все. Первый гол помог нам, но потом соперник создавал моменты, Саша Кокорин простил нас в первом тайме. Побеждает тот, кто был лучшим на поле. Луценко? Он хорошо работал на сборах, это ее плоды.

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galem72
galem72
02 марта в 10:33
"...побеждает тот, кто был лучшим на поле..."

Не всегда! Иногда арбитр сделает так, что "лучшим" станет не лучший на поле, и доведёт его до победы.
Kuvan
Kuvan
02 марта в 00:34
Арсенал лучшим явно не был, скорее шаровиком.
cska vperiod
cska vperiod
01 марта в 23:28
Игорь прав но сегодня им повезло.
bankirr
bankirr ответил Миша Вилков
01 марта в 23:23
Да не всегда. Бомжам достаточно, чтобы свистел Вилков, а как они пинают мяч - второе.
Коням и ростова со свинями достаточно.
Миша Вилков
Миша Вилков
01 марта в 23:03
Да не всегда. Бомжам достаточно, чтобы свистел Вилков, а как они пинают мяч - второе.
Сухины дети
Сухины дети
01 марта в 22:58
100%
Свидетели картофельного позора
Свидетели картофельного позора
01 марта в 22:56
кто лучше отмажется
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