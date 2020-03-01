Черевченко: «Побеждает тот, кто был лучшим на поле»

Наставник «Арсенала» прокомментировал победу над «Сочи» в матче 20-го тура РПЛ .

Что чувствую после матча? Положительные эмоции. «Сочи» не забил свои моменты, мы забили. Вот и все. Первый гол помог нам, но потом соперник создавал моменты, Саша Кокорин простил нас в первом тайме. Побеждает тот, кто был лучшим на поле. Луценко? Он хорошо работал на сборах, это ее плоды.