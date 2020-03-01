Черевченко: «Побеждает тот, кто был лучшим на поле»

Наставник «Арсенала» Игорь Черевченко прокомментировал победу над «Сочи» в матче 20-го тура РПЛ.
Что чувствую после матча? Положительные эмоции. «Сочи» не забил свои моменты, мы забили. Вот и все. Первый гол помог нам, но потом соперник создавал моменты, Саша Кокорин простил нас в первом тайме. Побеждает тот, кто был лучшим на поле. Луценко? Он хорошо работал на сборах, это ее плоды.
Не всегда! Иногда арбитр сделает так, что "лучшим" станет не лучший на поле, и доведёт его до победы.
Не всегда! Иногда арбитр сделает так, что "лучшим" станет не лучший на поле, и доведёт его до победы.