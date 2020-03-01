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Сорокин: «Мы заслужили победу над „Уфой“»

01 марта 2020, 20:46
КраснодарЛоготип футбольный клуб Краснодар2 : 0Логотип футбольный клуб УфаУфаМатч завершен

Защитник «Краснодара» Егор Сорокин поделился впечатлениями после победы в матче 20-го тура РПЛ над «Уфой».

Это первая игра после сборов, все всегда ждут её с нетерпением. В целом, я думаю, мы справились с поставленной задачей, большую часть времени контролировали игру, владели мячом, не пропустили и в итоге одержали победу. Считаю, это абсолютно заслуженная победа.

Конечно, в первом тайме мы долго раскачивались, отсюда отсутствие опасных моментов и голов. «Уфа» играла в 5 защитников, нам было сложно пройти такую оборону. Несмотря на сложности в первом тайме, во втором нам всё-таки удалось реализовать моменты и заполучить три очка.

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Все комментарии
bankirr
bankirr
02 марта в 00:32
Было бы у кого.
pomor 445
pomor 445
01 марта в 21:06
Судя по 20 туру, имя Тинькофф РПЛ вполне заслуживает.
-Хостинский-
-Хостинский-
01 марта в 21:03, ред.
А за валидольные минуты кто перед болельщиками ответит ,?
alexgurzan
alexgurzan
01 марта в 20:56
Нет, привязку нужно делать только один раз.
ermak6848
ermak6848
01 марта в 20:52
это точно сказано...
VeniaminS
VeniaminS
01 марта в 20:49
А привязываться надо каждый месяц по новому?
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