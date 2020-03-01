Сорокин: «Мы заслужили победу над „Уфой“»

Защитник «Краснодара» поделился впечатлениями после победы в матче 20-го тура РПЛ над «Уфой».

Это первая игра после сборов, все всегда ждут её с нетерпением. В целом, я думаю, мы справились с поставленной задачей, большую часть времени контролировали игру, владели мячом, не пропустили и в итоге одержали победу. Считаю, это абсолютно заслуженная победа.

Конечно, в первом тайме мы долго раскачивались, отсюда отсутствие опасных моментов и голов. «Уфа» играла в 5 защитников, нам было сложно пройти такую оборону. Несмотря на сложности в первом тайме, во втором нам всё-таки удалось реализовать моменты и заполучить три очка.