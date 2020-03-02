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Директор «Локо» по связям с общественностью раскритиковал Черданцева

02 марта 2020, 08:40
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Директор «Локомотива» по связям с общественностью Кирилл Брейдо раскритиковал комментатора «Матч ТВ» Георгия Черданцева за слова в адрес главного тренера «железнодорожников» Юрия Сёмина:

Черданцев 4 раза сказал об «оскорблениях» со стороны Сёмина. Хотелось бы посмотреть видео/аудио этих «оскорблений». Палыч кричал, что была игра в мяч, потом намекал на желтую. Эмоции, давление — что угодно. Но не оскорбления. А уровень неточности в словах Черданцева оскорбителен.

Напомним, что на 25-й минуте Сёмин был удален после ругани в адрес судей.

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Все комментарии
Nikola45
Nikola45
02 марта в 22:34
Совсем у старика без Портвейна крышу то сносит! Локомотив должен перед игрой Палычу выкатывать ящик 777! )) Или Плодово ягодное ))
leopit
leopit
02 марта в 21:23
Сёмину пора на пенсию,пить своё пивко и рюмашку по-крепче...
cska minus
cska minus
02 марта в 11:12
Неточности в словах Черданцева...это он еще не сказал про то, какой из Черданцева прогнозист...прям не комментатор, а осьминог Пауль.
galem72
galem72
02 марта в 10:48
Да чердака давно уже надо не только "критиковать".
Байкал-38.
Байкал-38.
02 марта в 09:41
Гнать этих свиней с комментаторов!!!
Сергей Эпоха
Сергей Эпоха
02 марта в 09:40
Черданцев вообще че то бредит, коментировал Динамо и Спартак так плохо, что по ходу в футболе он вообще хреново шарит
порт
порт
02 марта в 09:32
Брейдо наехал на Черданцева, Черданчев наехал не Сёмина, Сёмин наехал на Губерниева, Губерниев наехал на Сёмина, Замкнутый круг.
Albasin
Albasin
02 марта в 09:28
Сёмину стоит извиниться пред арбитром за свое хамское поведение, а Черданцеву стоит идти помогать своему любовнику Васе сочинять демагогию.
Jeck Denielse
Jeck Denielse
02 марта в 09:10
Сёмин покричал на Турбина....Турбин удалил Сёмина...Черданцев сказал об оскорблениях Сёмина...Кирилл Брейдо оскорбился от слов Черданцева в адрес Сёмина который оскорбил Турбина....

....им там заняться не чем....??
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