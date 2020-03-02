Директор «Локо» по связям с общественностью раскритиковал Черданцева

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02 марта 2020, 08:40

Директор «Локомотива» по связям с общественностью Кирилл Брейдо раскритиковал комментатора «Матч ТВ» Георгия Черданцева за слова в адрес главного тренера «железнодорожников» :

Черданцев 4 раза сказал об «оскорблениях» со стороны Сёмина. Хотелось бы посмотреть видео/аудио этих «оскорблений». Палыч кричал, что была игра в мяч, потом намекал на желтую. Эмоции, давление — что угодно. Но не оскорбления. А уровень неточности в словах Черданцева оскорбителен.

Напомним, что на 25-й минуте Сёмин был удален после ругани в адрес судей.