Мбаппе попал в предварительный список олимпийской сборной Франции

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03 марта 2020, 04:53

Нападающий «Пари Сен-Жермен» попал в предварительный состав олимпийской сборной Франции. 21-летний форвард включён в список из 80 футболистов, который позже будет сокращён до 50 имён перед тем, как будет назван окончательный состав из 18 игроков до 23 лет и 4 человек старше этого возраста.

Президент Федерации футбола Франции Ноэль Ле Гре прокомментировал возможное участие Мбаппе на Олимпиаде 2020, которая стартует в конце июля и будет проходить в Токио.

Мбаппе подходит по возрасту. Как и все остальные его сверстники, обладающие талантом, он включён в этот список. Многие президенты клубов, считают даты проведения Олимпийских игр не очень удачными для них. Но я встречался с Нассером (Прим. — президент ПСЖ ) и спрашивал его, как обстоят дела с Мбаппе. И он ответил мне: «Очень хорошо».

Напомним, на Олимпиаде в Токио также может выступить одноклубник Мбаппе Неймар.