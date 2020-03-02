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Крауч и Давидс сыграют в матче ветеранов «Ливерпуля» и «Барселоны»

02 марта 2020, 18:42

«Ливерпуль» и «Барселона» 28 марта проведут выставочный матч ветеранов. Игра состоится на «Энфилде».

Уже известно, что за «Ливерпуль» сыграют Питер Крауч, Патрик Бергер, Владимир Шмицер, Дирк Кейт, Салиф Диао, Луис Гарсия, Стив Макманаман, Джейми Каррагер, Сами Хююпя, Даниэль Аггер, Фабио Аурелио, Глен Джонсон, Хосе Энрике, Джейсон Макэтир, Фил Бэбб, Бьорн Торе Кварме, Ежи Дудек и Сандер Вестерфельд.

Возглавят команду Кенни Далглиш и Иэн Раш, также в штаб войдет Джон Олдридж.

От «Барселоны» на данный момент участие подтвердили Эдгар Давидс, Патрик Клюйверт, Беллетти и Хавьер Савиола.

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Все комментарии
youtomee
youtomee
02 марта в 21:56
что-то вообще не помню когда Давидс играл в Барсе
fanliverpoolfan22
fanliverpoolfan22
02 марта в 18:44
Ждем матч
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