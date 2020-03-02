Матч «Ювентус» – «Милан» может пройти без зрителей

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02 марта 2020, 17:56

Матч «Ювентус» – «Милан» в полуфинале Кубка Италии может пройти без зрителей на стадионе из-за вспышки коронавируса в стране. Ожидается, что окончательное решение по этому вопросу примут сегодня, сообщает источник.

При этом указано, что, по данным La Stampa, власти уже приняли решение провести поединок без зрителей.

Напомним, что в первом матче полуфинала Кубка Италии «Милан» и «Юве» сыграли вничью (1:1).

Ранее из-за коронавируса были перенесены на май несколько матчей 26-го тура Серии А. Также из-за этой проблемы была изменена дата проведения финала Кубка Италии.