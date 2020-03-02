ГлавнаяНовости

Матч «Ювентус» – «Милан» может пройти без зрителей

02 марта 2020, 17:56
ЮвентусЛоготип футбольный клуб Ювентус (Турин)-:-Логотип футбольный клуб МиланМилан04.03.2020 в 22:45 Матч перенесен

Матч «Ювентус» – «Милан» в полуфинале Кубка Италии может пройти без зрителей на стадионе из-за вспышки коронавируса в стране. Ожидается, что окончательное решение по этому вопросу примут сегодня, сообщает источник.

При этом указано, что, по данным La Stampa, власти уже приняли решение провести поединок без зрителей.

Напомним, что в первом матче полуфинала Кубка Италии «Милан» и «Юве» сыграли вничью (1:1).

Ранее из-за коронавируса были перенесены на май несколько матчей 26-го тура Серии А. Также из-за этой проблемы была изменена дата проведения финала Кубка Италии.

Все новости
Поделиться
Другие материалы по теме
ОфициальноМатч «Страсбур» — ПСЖ отменён из-за коронавируса
Сегодня, 01:41 Комментарии1
Сане не исключает возможности продления контракта с «Ман Сити»
Вчера, 00:14 Комментарии1
АПЛ отменила предматчевые рукопожатия игроков из-за эпидемии коронавируса
05 марта Комментарии9
ОфициальноУкраинская Премьер-Лига вернётся к формату с 16 командами с сезона-2021/22
05 марта Комментарии9
ПАОК лишён очков в чемпионате Греции из-за махинаций российского бизнесмена
05 марта Комментарии42
Матч «Ювентус» — «Интер», перенесённый из-за коронавируса, пройдёт 8 марта
05 марта Комментарии8
Обсудить
Сортировать
Все комментарии
Шишанутый
Шишанутый
02 марта в 19:38
Что это за футбол такой без зрителей? Для кого он тогда? И футболистам не в кайф в тишине по полю бегать. Лучше бы вообще матч отменили чем так играть.
cska vperiod
cska vperiod
02 марта в 18:51
Страшное дело этот коронавирус.
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100