«Барселону» ждет кризис. Клуб готов?

После Эль Класико у «Соккер.ру» не осталось сомнений, что внутренние конфликты влияют на футболистов.
Маленькие дети замечают, если их родители грустные, спрашивают: «Мама, почему ты невеселая?» А взрослые привыкают фиксировать то, что не проговаривается. Например, несчастливую команду недовольных игроков видно практически всегда.
Если бы сейчас футболисты «Барселоны» вышли к фанатам и начали сплетать историю о сплоченной команде, об отсутствии конфликтов, о том, что Бартомеу – отец родной, то сосьос каталонцев пошли бы на выборы через год и проголосовали за нового человека, который перестанет им врать.
Команда в разобранном состоянии. Видно, что Месси не будет крестным следующего ребенка Гризманна – у них прохладные отношения, вернее, их отсутствие, как сказал сам Антуан. Говорят, что Лионель завидует победе француза на чемпионате мира. У богатых – свои причуды, Роналду забанил страницу в Инстаграм, где его рыночную стоимость оценили в 75 млн евро.
Хитрый Перес быстро помирился с Криштиану после конфликта вокруг «Золотого мяча» Модрича – выдумал специальную премию, чтобы заманить в Мадрид. Вчера португалец прилетел в Испанию, заходил в раздевалку «Реала» в перерыве и разговор помог собраться, судя по результату, то Месси, если его конфликт с Бартомеу усилится, станет играть еще хуже.
В Эль Класико ходил пешком по полю, особенно после перерыва. Много зрителей на трибунах писали однотипные комментарии – Лионель работал стоя. Если Сетьен не может заставить аргентинца бежать против «Реала», то это плохой знак. Также ничего хорошего в серии из семи выездных матчей без голов – второй раз в карьере у Лионеля такая серия, и первая была, когда был молод и забивал куда реже.
Сейчас же не хватает сил на техничные действия – одна обводка за матч, и хотя стоя играет круто, в Эль Класико создал один момент и два раза попал в створ ворот. По меркам Месси – плохой футбол. Проще говоря, «Барселоне» пора привыкать, что Лионель не спасет. Это было понятно еще в Лиге чемпионов, начиная с 2016 года, но каталонцы упрямо верили, что достаточно аргентинца и все будет замечательно. Это не так.
Нужно усиливаться. У «Барселоны» в составе нет правого защитника нужного уровня. У них есть Альба, который устал, как Пике. Про Умтити сложно сказать что-то хорошее, если его обставил человек, который за сезон в Ла Лиге сыграл одну минуту. А хуже всего, что Бартомеу снова расписывается за всех. Якобы болельщики «Барселоны» понимают, что сезон не окончен.
Конечно, в теории сказочная развязка возможна – возьмут и выиграют Лигу чемпионов и Примеру, как в старые времена. Вот только вспомните первый абзац. Даже дети видят или чувствуют, когда не понимают, что что-то идет не так. А взрослым очевидно, что все многочисленные инсайды об атмосфере внутри «Барселоны» - правда. Хотя бы потому, что есть отражение на поле.
Тер Штеген – великолепный вратарь, но вчера был словно Акинфеев в кризисные годы. То есть находил гневным взглядом защитника, что ошибся, на секунду раньше, чем мяч пересекал линию его ворот. Марк-Андре явно ненавидит игру Пике и Умтити в этом сезоне, его бесят все эти Фирпо и Семеду. Неважно даже, как «Реал» играл отрезками в Эль Класико, важно, что «Барселона», даже когда команда Зидана сама не впечатляла, была ровно такой же никакой.
Им нужно готовиться к кризису, поскольку Сетьен не похож на тренера с характером, который наведет порядок быстро и бесповоротно. «Наполи» не смог тактически сломать, «Реалу» проиграл. Также очевидно, что без Суареса намного сложнее работать Месси. И без надежного Бускетса. Хотя Серхио даже сейчас на фоне крайне неубедительных напарников порой выделяется. Де Йонг затерялся – тоже проблема.
Еще хуже, что будущее зависит не от футболистов, а от результатов выборов президента клуба. Бартомеу, рейтинг которого упал до ноля, пытается найти подставного кандидата, чтобы остаться у власти. А его оппонент Виктор Фонт пытается заручиться полной поддержкой Хави и Пуйоля, и говорит правильные вещи. Но какой у него футбольный опыт? Про Бартомеу уже знаем, что делать трансферы не умеет. Но не обязательно тот, кто его свергнет, будет лучше.
Фонт ведь сам сказал, что «Барселоне» важно не повторить судьбу «Милана». Что с ними будет через пять лет? Как играть без Месси? Как действовать так, чтобы Лионель не уехал в США, а остался до конца карьеры в клубе и был доволен? Но при этом не принимал важные решения, ведь не умеет. Для «Барселоны» внутренние конфликты не являются чем-то новым. Но раньше было понятно, куда двигаются.
Сейчас видим полумеры. Многие в Каталонии написали, что Бартомеу резко отказал Хави в работе тренером, когда Эрнандес пришел на переговоры со списком из 8 пунктов требований. И что тут странного? Клуб – учитывая плохие трансферы и слабую отдачу некогда продуктивной «Ла Массии», нуждается в переменах, а Бартомеу просто хочет, чтобы его ставленник выиграл выборы.
Понятно, что если «Барселона» провалится в Ла Лиге и ЛЧ, то оппозиция победит. Но тут не от имен все зависит, а от действий. У «Барселоны» слишком высокий процент заработанных денег отправляется в карманы футболистам, другие гранды не позволяют себе подобные фокусы, поскольку есть граница, выше которой прыгнуть нельзя, даже если твои доходы в районе миллиарда евро в год.
И характера чемпионского почти ни у кого нет. Например, вчера после матча Месси подбадривал 19-летний Винисиус, а Лионель привычно для себя после неудачи смотрел на газон. С Лионелем в заявке никто не может быть важнее, а новый лидер нужен. Раньше были Алвеш, Неймар, Суарес и Маскерано – люди, что безумно верили в свой чемпионский статус.
Сейчас Лионель открыто говорит, что хочет видеть в команде Лаутаро и Неймара, но не заявил о центральных защитниках или правом латерале. Не говорит, что делать с Гризманном, когда восстановиться Суарес и приедут два игрока в атаку. Многие даже не заметили, но Месси в интервью фактически заявил, что не хочет играть с Антуаном – в 5 форвардов играть невозможно.
И без лидера в обороне. Но Ван Дейк не пойдет в «Барселону», а Кулибали купил себе дом в Париже, что как бы намекает, где продолжит карьеру. Суареса вроде бы нужно поменять, но попытки других форвардов сыграть с Месси провалились. У «Барселоны» возможен серьезный кризис, поскольку совсем неготовы к уходу Лионеля из команды, а такой шаг неизбежен.
Заняты внутренними разборками. Говорят, что команда разбилась на лагеря. Значит, после каждого неудачного матча идет обмен упреками. Например, если Гризманн и Умтити в одном лагере, то вчера оба получили от группировки Месси. Также непонятно, что покажет внутреннее расследование – Бартомеу надо отбиться от обвинений в том, что заплатил с клубной казны ботам, что «мочили» в комментариях и Лионеля, и Пике, и Бускетса, и Вальверде, и того самого кандидата в президенты Виктора Фонта.
У «Барселоны» все плохо, поскольку низкий уровень управленческих решений. Все знали, что у Суареса нет подмены. Все видели, что Серхи Роберто и Семеду – не Дани Алвеш. Де Йонг не случайно заманивал в «Барселону» Де Лигта – о проблемах в защите догадывались и без ответной игры против «Ливерпуля». Все знают в Каталонии, что будет – Месси завершит карьеру рано или поздно, но уровень подготовки к кризису и переходу от одной эпохи к другой нулевой.
«Реал» не был настолько зависим от Роналду – ни на уровне клуба, ни на уровне первой команды, а Зидан – матерый волк, не позволил бы Криштиану переступать черту, но даже «сливочных» лихорадило после ухода Криштиану. А «Барселона» другая, Месси точно важнее, чем Бартомеу, но оба понятия не имеют, куда ведут клуб. Возможно, Пуйоль и Хави, когда вернутся, зададут нужный вектор?
Нужно менять «Ла Массию», важно усилить состав – все инсайдеры сообщают, что Лионель недоволен качеством и количеством футболистов, глубина состава не впечатляет, а Брейтуэйт не может спасти в Эль Класико. Раз уж «Реалу» на «Сантьяго Бернабеу» проиграли – чего давно в Примере не делали, раз дважды за сезон в Ла Лиге не забили «сливочным», что последний раз случилось сорок пять лет назад, то полезно для разнообразия признать, что все плохо.
Бартомеу, увлекшись попыткой сохранить власть, не строит никаких планов спасения. Будет воровать идеи конкурентов своего ставленника на выборах, попробует не прогореть на скандале с использованием ботов – натратив юристов на журналистов, но все рассудит поле. Если «Барселона» не доберется до Стамбула, а еще хуже – параллельно уступит «Реалу» в Ла Лиге, то в 2021 году в клубе сменится власть.
Фонт может поставить Хави главным тренером, вернуть Пуйоля, и тогда попробуют начать то, что нужно было года два назад: готовится к расставанию с Месси. Откат неизбежен, если не будет грамотных решений. А их не будет, пока делят власть и слышим взаимные упреки.
В истории сначала было крепостное право.
Потом Взятие Бастилии, восстание гёзов, Чузеппе Гарибальди или царь-Освободитель.
В Барсе всё наоборот, сначала были личности , или приходят личности, выдающиеся футболисты. Неймар, Коутиньо , Гризман, Дембеле, Де Йонк , приходят в команду, но тут - Хеопс !, их всречает пирамида фараона Месси .
Добро пожаловать винтиком, подносчиком снарядов вроде Жорди Альба , подбирать крохи с барского стола вроде Суареса или подчищать огрехи а-ля Бускетс. Не хотите ? --Тогда --аут, и каминг -аут.
Дело доходит до того , что тренера спрашивают, а сработается ли он с Месси ?
И Гвардьола --аут,
Энрике -аут,
Тите -аут.
Неймар -аут.
А вот Вальвроде --пожалуйста -муравей.
Когда-то в Лондоне нельзя было строить дома выше Вестминистерского Аббатства, теперь в Барсе нельзя забивать голы без участия Месси .
Дело доходит до смешного , Де Йонк получает пас в штрафной, на ударной позиции, озирается назад и отдаёт мяч в ноги Месси в борьбу . --Король.
Почему вы думаете Гризман не забил свой гол в последнем Эль Классико ?
-- Мяч прилетел от Жорди Альба и Антуан долго соображал , а ему ли вообще этот пас.
Соображал так долго, что мяч улетел в небо, на трибуны.
Крепостное право.
В истории сначала было крепостное право.
Потом Взятие Бастилии, восстание гёзов, Чузеппе Гарибальди или царь-Освободитель.
В Барсе всё наоборот, сначала были личности , или приходят личности, выдающиеся футболисты. Неймар, Коутиньо , Гризман, Дембеле, Де Йонк , приходят в команду, но тут - Хеопс !, их всречает пирамида фараона Месси .
Добро пожаловать винтиком, подносчиком снарядов вроде Жорди Альба , подбирать крохи с барского стола вроде Суареса или подчищать огрехи а-ля Бускетс. Не хотите ? --Тогда --аут, и каминг -аут.
Дело доходит до того , что тренера спрашивают, а сработается ли он с Месси ?
И Гвардьола --аут,
Энрике -аут,
Тите -аут.
Неймар -аут.
А вот Вальвроде --пожалуйста -муравей.
Когда-то в Лондоне нельзя было строить дома выше Вестминистерского Аббатства, теперь в Барсе нельзя забивать голы без участия Месси .
Дело доходит до смешного , Де Йонк получает пас в штрафной, на ударной позиции, озирается назад и отдаёт мяч в ноги Месси в борьбу . --Король.
Почему вы думаете Гризман не забил свой гол в последнем Эль Классико ?
-- Мяч прилетел от Жорди Альба и Антуан долго соображал , а ему ли вообще этот пас.
Соображал так долго, что мяч улетел в небо, на трибуны.
Крепостное право.
Барса проиграла на суперкубок и два матча чемпионата .
И главное играет плохо.
Барса проиграла на суперкубок и два матча чемпионата .
И главное играет плохо.
Сначала был Гвардьола и его страшенная тики-така.
Асинхронный мотор Дани Алвеша нарушал монотонность тики-таки, дебавлял взрыва и неожиданности.
Луис Энрике добавил Барсе тактического разнообразия и вертикальную игру.
У команды было два мозговых центра, Хави и Иньеста, техничный Месси и динамичное нападение.
Это была команда.
Постепнно с годами вся атакующая политика была свалена на Месси .
Лео не возражал и вёз , пока мог. Одновременно клепал личную статистику и Золотые Мячи . И Барселона потихоньку из команды превратилась в группу спецназначения Месси.
Главным спецназначением которого стали не развитие футбола и раскрытие талантов, а статистика и Золотые Мячи Леонеля Месси.
Барса перестала быть командой.
Сначала был Гвардьола и его страшенная тики-така.
Асинхронный мотор Дани Алвеша нарушал монотонность тики-таки, дебавлял взрыва и неожиданности.
Луис Энрике добавил Барсе тактического разнообразия и вертикальную игру.
У команды было два мозговых центра, Хави и Иньеста, техничный Месси и динамичное нападение.
Это была команда.
Постепнно с годами вся атакующая политика была свалена на Месси .
Лео не возражал и вёз , пока мог. Одновременно клепал личную статистику и Золотые Мячи . И Барселона потихоньку из команды превратилась в группу спецназначения Месси.
Главным спецназначением которого стали не развитие футбола и раскрытие талантов, а статистика и Золотые Мячи Леонеля Месси.
Барса перестала быть командой.
В славные времена ХавиИньесты и Пуйоля Барса не ленилась бороться на поле.
Футболисты были готовы физически , все , их отличала высокая самоотдача.
Барса умела вытягивать тяжелейшие матчи .
Сейчас уже стал нормой, что пол-состава не в форме, одни на пике, другие только подтягиваются . Полный физический разнобой.
Барса теперь не борется , а только переигрывает на классе, а на классе и без борьбы равных соперников не обыграешь.
В славные времена ХавиИньесты и Пуйоля Барса не ленилась бороться на поле.
Футболисты были готовы физически , все , их отличала высокая самоотдача.
Барса умела вытягивать тяжелейшие матчи .
Сейчас уже стал нормой, что пол-состава не в форме, одни на пике, другие только подтягиваются . Полный физический разнобой.
Барса теперь не борется , а только переигрывает на классе, а на классе и без борьбы равных соперников не обыграешь.
Если Хави придет, то для Месси начнется вторая молодость!
И игра вновь на малекулы будет разбираться и скоростная тики така вернется и игроки наберутся под фирменный безупречный стиль
Если Хави придет, то для Месси начнется вторая молодость!
И игра вновь на малекулы будет разбираться и скоростная тики така вернется и игроки наберутся под фирменный безупречный стиль
Коутиньо, Дембеле, Гризман
Дорогостоящие покупки, на которых возлагались серьёзные надежды
не сработали по разным причинам.
В то же время свои футболисты Делофеу, Андре Гомеш , Рафинья Алькантара вполне добротно играют в новых клубах .
Барса потеряла 200--300 долларов и получила нулёвый эффект.
Коутиньо, Дембеле, Гризман
Дорогостоящие покупки, на которых возлагались серьёзные надежды
не сработали по разным причинам.
В то же время свои футболисты Делофеу, Андре Гомеш , Рафинья Алькантара вполне добротно играют в новых клубах .
Барса потеряла 200--300 долларов и получила нулёвый эффект.
Но захочет ли он к этому руководству?
Но захочет ли он к этому руководству?
Частность № 1.
Наше Всё--Месси.
Лео сдал , стал медленнее физически .
Мяч после его удара летит уже не так быстро, вратари успевают среагировать , сгруппироваться , отбить . Удар уже не так точен, мяч не летит строго в углы ворот по недосягаемой траектории , как раньше.
Дриблинг Месси стал менее неожиданным, смена движении, ритма уже не такая неожиданная для соперников Лео если обыграет кого времени для точного замаха уже не остаётся . После Нового Года он всего раз забил гол прямым проходом по центру.
Штрафные в этом году Лео не реализовал ни один штрафной, мяч летит или слабо или неточно.
Реализация Лео , который реализовывал множество труднейших моментов , уже не забивает верные свои .
И всё это уже более двух месяцев. Достаточный срок , чтобы потерять уверенность.
Мы имеем возраст Лео и кризис Лео.
PS .
Мир долгие годы мучался с Месси , пришло время и люди научились бороться с драконом. Метод прост и универсален . Ближайшие двое-трое соперников кидаются к Лео , бросив всё на свете , атакуют его на приёме , вяжут плотно не слишком нарушая правила и это уже работает.
Частность № 1.
Наше Всё--Месси.
Лео сдал , стал медленнее физически .
Мяч после его удара летит уже не так быстро, вратари успевают среагировать , сгруппироваться , отбить . Удар уже не так точен, мяч не летит строго в углы ворот по недосягаемой траектории , как раньше.
Дриблинг Месси стал менее неожиданным, смена движении, ритма уже не такая неожиданная для соперников Лео если обыграет кого времени для точного замаха уже не остаётся . После Нового Года он всего раз забил гол прямым проходом по центру.
Штрафные в этом году Лео не реализовал ни один штрафной, мяч летит или слабо или неточно.
Реализация Лео , который реализовывал множество труднейших моментов , уже не забивает верные свои .
И всё это уже более двух месяцев. Достаточный срок , чтобы потерять уверенность.
Мы имеем возраст Лео и кризис Лео.
PS .
Мир долгие годы мучался с Месси , пришло время и люди научились бороться с драконом. Метод прост и универсален . Ближайшие двое-трое соперников кидаются к Лео , бросив всё на свете , атакуют его на приёме , вяжут плотно не слишком нарушая правила и это уже работает.
лишь в последние годы...в "эру Месси" так сказать. Так было не всегда, и наверняка, скоро все изменится. Барса гораздо зависимее от Месси, чем Реал был от Рона. Реал вылечился. Барсе предстоит только соскочить с этой иглы.
лишь в последние годы...в "эру Месси" так сказать. Так было не всегда, и наверняка, скоро все изменится. Барса гораздо зависимее от Месси, чем Реал был от Рона. Реал вылечился. Барсе предстоит только соскочить с этой иглы.
Кризис уже в Барсе .
И Барса готова, в смысле капут .
Кризис уже в Барсе .
И Барса готова, в смысле капут .
Только за это смело ставлю пять))
Только за это смело ставлю пять))