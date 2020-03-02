«Барселону» ждет кризис. Клуб готов?

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сегодня, 19:26

После Эль Класико у «Соккер.ру» не осталось сомнений, что внутренние конфликты влияют на футболистов.

Маленькие дети замечают, если их родители грустные, спрашивают: «Мама, почему ты невеселая?» А взрослые привыкают фиксировать то, что не проговаривается. Например, несчастливую команду недовольных игроков видно практически всегда.

Если бы сейчас футболисты «Барселоны» вышли к фанатам и начали сплетать историю о сплоченной команде, об отсутствии конфликтов, о том, что Бартомеу – отец родной, то сосьос каталонцев пошли бы на выборы через год и проголосовали за нового человека, который перестанет им врать.

Команда в разобранном состоянии. Видно, что Месси не будет крестным следующего ребенка Гризманна – у них прохладные отношения, вернее, их отсутствие, как сказал сам Антуан. Говорят, что Лионель завидует победе француза на чемпионате мира. У богатых – свои причуды, Роналду забанил страницу в Инстаграм, где его рыночную стоимость оценили в 75 млн евро.

Хитрый Перес быстро помирился с Криштиану после конфликта вокруг «Золотого мяча» Модрича – выдумал специальную премию, чтобы заманить в Мадрид. Вчера португалец прилетел в Испанию, заходил в раздевалку «Реала» в перерыве и разговор помог собраться, судя по результату, то Месси, если его конфликт с Бартомеу усилится, станет играть еще хуже.

В Эль Класико ходил пешком по полю, особенно после перерыва. Много зрителей на трибунах писали однотипные комментарии – Лионель работал стоя. Если Сетьен не может заставить аргентинца бежать против «Реала», то это плохой знак. Также ничего хорошего в серии из семи выездных матчей без голов – второй раз в карьере у Лионеля такая серия, и первая была, когда был молод и забивал куда реже.

Сейчас же не хватает сил на техничные действия – одна обводка за матч, и хотя стоя играет круто, в Эль Класико создал один момент и два раза попал в створ ворот. По меркам Месси – плохой футбол. Проще говоря, «Барселоне» пора привыкать, что Лионель не спасет. Это было понятно еще в Лиге чемпионов, начиная с 2016 года, но каталонцы упрямо верили, что достаточно аргентинца и все будет замечательно. Это не так.

Нужно усиливаться. У «Барселоны» в составе нет правого защитника нужного уровня. У них есть Альба, который устал, как Пике. Про Умтити сложно сказать что-то хорошее, если его обставил человек, который за сезон в Ла Лиге сыграл одну минуту. А хуже всего, что Бартомеу снова расписывается за всех. Якобы болельщики «Барселоны» понимают, что сезон не окончен.

Конечно, в теории сказочная развязка возможна – возьмут и выиграют Лигу чемпионов и Примеру, как в старые времена. Вот только вспомните первый абзац. Даже дети видят или чувствуют, когда не понимают, что что-то идет не так. А взрослым очевидно, что все многочисленные инсайды об атмосфере внутри «Барселоны» - правда. Хотя бы потому, что есть отражение на поле.

Тер Штеген – великолепный вратарь, но вчера был словно Акинфеев в кризисные годы. То есть находил гневным взглядом защитника, что ошибся, на секунду раньше, чем мяч пересекал линию его ворот. Марк-Андре явно ненавидит игру Пике и Умтити в этом сезоне, его бесят все эти Фирпо и Семеду. Неважно даже, как «Реал» играл отрезками в Эль Класико, важно, что «Барселона», даже когда команда Зидана сама не впечатляла, была ровно такой же никакой.

Им нужно готовиться к кризису, поскольку Сетьен не похож на тренера с характером, который наведет порядок быстро и бесповоротно. «Наполи» не смог тактически сломать, «Реалу» проиграл. Также очевидно, что без Суареса намного сложнее работать Месси. И без надежного Бускетса. Хотя Серхио даже сейчас на фоне крайне неубедительных напарников порой выделяется. Де Йонг затерялся – тоже проблема.

Еще хуже, что будущее зависит не от футболистов, а от результатов выборов президента клуба. Бартомеу, рейтинг которого упал до ноля, пытается найти подставного кандидата, чтобы остаться у власти. А его оппонент Виктор Фонт пытается заручиться полной поддержкой Хави и Пуйоля, и говорит правильные вещи. Но какой у него футбольный опыт? Про Бартомеу уже знаем, что делать трансферы не умеет. Но не обязательно тот, кто его свергнет, будет лучше.

Фонт ведь сам сказал, что «Барселоне» важно не повторить судьбу «Милана». Что с ними будет через пять лет? Как играть без Месси? Как действовать так, чтобы Лионель не уехал в США , а остался до конца карьеры в клубе и был доволен? Но при этом не принимал важные решения, ведь не умеет. Для «Барселоны» внутренние конфликты не являются чем-то новым. Но раньше было понятно, куда двигаются.

Сейчас видим полумеры. Многие в Каталонии написали, что Бартомеу резко отказал Хави в работе тренером, когда Эрнандес пришел на переговоры со списком из 8 пунктов требований. И что тут странного? Клуб – учитывая плохие трансферы и слабую отдачу некогда продуктивной «Ла Массии», нуждается в переменах, а Бартомеу просто хочет, чтобы его ставленник выиграл выборы.

Понятно, что если «Барселона» провалится в Ла Лиге и ЛЧ , то оппозиция победит. Но тут не от имен все зависит, а от действий. У «Барселоны» слишком высокий процент заработанных денег отправляется в карманы футболистам, другие гранды не позволяют себе подобные фокусы, поскольку есть граница, выше которой прыгнуть нельзя, даже если твои доходы в районе миллиарда евро в год.

И характера чемпионского почти ни у кого нет. Например, вчера после матча Месси подбадривал 19-летний Винисиус, а Лионель привычно для себя после неудачи смотрел на газон. С Лионелем в заявке никто не может быть важнее, а новый лидер нужен. Раньше были Алвеш, Неймар, Суарес и Маскерано – люди, что безумно верили в свой чемпионский статус.

Сейчас Лионель открыто говорит, что хочет видеть в команде Лаутаро и Неймара, но не заявил о центральных защитниках или правом латерале. Не говорит, что делать с Гризманном, когда восстановиться Суарес и приедут два игрока в атаку. Многие даже не заметили, но Месси в интервью фактически заявил, что не хочет играть с Антуаном – в 5 форвардов играть невозможно.

И без лидера в обороне. Но Ван Дейк не пойдет в «Барселону», а Кулибали купил себе дом в Париже, что как бы намекает, где продолжит карьеру. Суареса вроде бы нужно поменять, но попытки других форвардов сыграть с Месси провалились. У «Барселоны» возможен серьезный кризис, поскольку совсем неготовы к уходу Лионеля из команды, а такой шаг неизбежен.

Заняты внутренними разборками. Говорят, что команда разбилась на лагеря. Значит, после каждого неудачного матча идет обмен упреками. Например, если Гризманн и Умтити в одном лагере, то вчера оба получили от группировки Месси. Также непонятно, что покажет внутреннее расследование – Бартомеу надо отбиться от обвинений в том, что заплатил с клубной казны ботам, что «мочили» в комментариях и Лионеля, и Пике, и Бускетса, и Вальверде, и того самого кандидата в президенты Виктора Фонта.

У «Барселоны» все плохо, поскольку низкий уровень управленческих решений. Все знали, что у Суареса нет подмены. Все видели, что Серхи Роберто и Семеду – не Дани Алвеш. Де Йонг не случайно заманивал в «Барселону» Де Лигта – о проблемах в защите догадывались и без ответной игры против «Ливерпуля». Все знают в Каталонии, что будет – Месси завершит карьеру рано или поздно, но уровень подготовки к кризису и переходу от одной эпохи к другой нулевой.

«Реал» не был настолько зависим от Роналду – ни на уровне клуба, ни на уровне первой команды, а Зидан – матерый волк, не позволил бы Криштиану переступать черту, но даже «сливочных» лихорадило после ухода Криштиану. А «Барселона» другая, Месси точно важнее, чем Бартомеу, но оба понятия не имеют, куда ведут клуб. Возможно, Пуйоль и Хави, когда вернутся, зададут нужный вектор?

Нужно менять «Ла Массию», важно усилить состав – все инсайдеры сообщают, что Лионель недоволен качеством и количеством футболистов, глубина состава не впечатляет, а Брейтуэйт не может спасти в Эль Класико. Раз уж «Реалу» на «Сантьяго Бернабеу» проиграли – чего давно в Примере не делали, раз дважды за сезон в Ла Лиге не забили «сливочным», что последний раз случилось сорок пять лет назад, то полезно для разнообразия признать, что все плохо.

Бартомеу, увлекшись попыткой сохранить власть, не строит никаких планов спасения. Будет воровать идеи конкурентов своего ставленника на выборах, попробует не прогореть на скандале с использованием ботов – натратив юристов на журналистов, но все рассудит поле. Если «Барселона» не доберется до Стамбула, а еще хуже – параллельно уступит «Реалу» в Ла Лиге, то в 2021 году в клубе сменится власть.

Фонт может поставить Хави главным тренером, вернуть Пуйоля, и тогда попробуют начать то, что нужно было года два назад: готовится к расставанию с Месси. Откат неизбежен, если не будет грамотных решений. А их не будет, пока делят власть и слышим взаимные упреки.