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Ан. Миранчук: «Коронавирус раскрутили. Начинаешь задумываться, переживать»

03 марта 2020, 17:43

Полузащитник «Локомотива» Антон Миранчук поделился мнением о проблеме распространения коронавируса в мире.

Как по мне, нужно больше дома сидеть. А если куда-то выходишь, то мыть руки. Новости смотрим, коронавирус раскрутили. Хочешь не хочешь, но начинаешь задумываться, переживать. Но в клубе температуру не меряют, антисептики с собой не носим. Надеюсь, что в Москве до матчей без зрителей не дойдёт, потому что ситуация лучше, чем в Италии. Без зрителей тяжело играть, даже не представляю, как это. Об отмене чемпионата Европы не думаем, мы только чемпионат возобновили. Что будет, то и будет, от нас не зависит.  

Отметим, что ранее Антон Миранчук, восстанавливающийся после травмы, рассказал о том, когда надеется вернуться к тренировкам в общей группе «Локомотива».

Коронавирус и футбол

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ЮГ РОССИИ
ЮГ РОССИИ ответил 25процентный клоун
04 марта в 15:51
Другие,но русские.
Рыжик-Мурыжик
Рыжик-Мурыжик
03 марта в 22:19
он умеет думать?хотя, глядя на рассуждения-вряд ли
valt134
valt134
03 марта в 21:02
Очко «играет» у Антохи. Пей водку и чесноком закусывай!!!
isd94
isd94
03 марта в 20:29
Даже коронавирус перебрался в Европу, а Миранчук - нет
Leha-ha50
Leha-ha50
03 марта в 20:16
Да ужжж!!! Напрягает эта доселе неизвестная бацилла .
25процентный клоун
25процентный клоун ответил ЮГ РОССИИ
03 марта в 19:37
Фашистов победили совершенно другие люди
stavr74
stavr74
03 марта в 19:35
    ermak6848
    ermak6848
    03 марта в 19:30
    у меня всегда с собой Русский ЧЕСНОК ...
    ЮГ РОССИИ
    ЮГ РОССИИ
    03 марта в 19:15
    Мы фашистов победили,победим и эту тварь(Govir19)
    мангo
    мангo
    03 марта в 18:52
    Водкой предохраняйся , В Москве ваорм просто выявлять не хотят или не могут.
    Союзник противников
    Союзник противников
    03 марта в 18:42
    Коронавирус,ядрёна мать,
    их заставляет переживать...
    А что сумеет их заставить
    на верный путь футбол направить?
    cska vperiod
    cska vperiod
    03 марта в 18:34
    Всё равно надо быть побдительнее.
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