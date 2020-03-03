Ан. Миранчук: «Коронавирус раскрутили. Начинаешь задумываться, переживать»

Полузащитник «Локомотива» поделился мнением о проблеме распространения коронавируса в мире.

Как по мне, нужно больше дома сидеть. А если куда-то выходишь, то мыть руки. Новости смотрим, коронавирус раскрутили. Хочешь не хочешь, но начинаешь задумываться, переживать. Но в клубе температуру не меряют, антисептики с собой не носим. Надеюсь, что в Москве до матчей без зрителей не дойдёт, потому что ситуация лучше, чем в Италии. Без зрителей тяжело играть, даже не представляю, как это. Об отмене чемпионата Европы не думаем, мы только чемпионат возобновили. Что будет, то и будет, от нас не зависит.