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Агент Магкеева — о «Зените»: «Комментировать что-то еще слишком рано»

03 марта 2020, 15:47

Агент защитника «Локомотива» Станислава Магкеева прокомментировал слухи об интересе к футболисту со стороны петербургского «Зенита».

У него действующий контракт с «Локомотивом», и он провел очень хороший матч против «Зенита». Дальше что-то комментировать слишком рано.

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Все комментарии
Gunslinger
Gunslinger ответил Jeck Denielse
03 марта в 19:57
Скоро ночь уж.... Магкеев ещё не в Зените..?? Чего тянут...не понятно...))
На ленточке перейдёт!!!
В 23:59!!! :)))
Сп62
Сп62 ответил Faustello
03 марта в 19:22
А ещё, как легко на них реагировать.
Faustello
Faustello ответил Байкал-38.
03 марта в 18:50
Контракт ещё на три года! Агенту даже смысла нет сейчас рыпаться. Вот если заиграет (чего я ему и желаю), то через пару лет возможно подымется такой вопрос. Просто парень сыграл отличный матч, признали лучшим игроком, вот и пошли слухи, надо же о чём то писать. Автор слуха Риган Рахматулин, которому всего 22 года живёт в Омске, блогер, ведёт блоги по смешанным единоборствам. Откуда это чудо может знать про интерес Зенита к Магкееву или вообще про футбол? Решил поймать хайп, вот и всё!!!
Ахринеть как легко можно новости делать ))
Jeck Denielse
Jeck Denielse
03 марта в 18:48
Скоро ночь уж....
Магкеев ещё не в Зените..??
Чего тянут...не понятно...))
Новости Тарасовки
Новости Тарасовки
03 марта в 17:42
Чушь какая-то, Миранчука мало было.
Сергей Эпоха
Сергей Эпоха
03 марта в 17:32
Да пустите парня за баблом в самом деле
marvel777
marvel777 ответил Новости Тарасовки
03 марта в 17:21
Кто такой Макгеев?
смесь Магдиди и Макеева - мясным надо срочно брать
Байкал-38.
Байкал-38. ответил Faustello
03 марта в 17:11
Да не, думаю агент типа слухи спецом пускает чтобы контракт улучшить в Локо.
Контракт ещё на три года! Агенту даже смысла нет сейчас рыпаться. Вот если заиграет (чего я ему и желаю), то через пару лет возможно подымется такой вопрос.
Просто парень сыграл отличный матч, признали лучшим игроком, вот и пошли слухи, надо же о чём то писать.
Автор слуха Риган Рахматулин, которому всего 22 года живёт в Омске, блогер, ведёт блоги по смешанным единоборствам.
Откуда это чудо может знать про интерес Зенита к Магкееву или вообще про футбол? Решил поймать хайп, вот и всё!!!
112910415
112910415
03 марта в 17:08
у агента интерес, естественно, имеется ...
Faustello
Faustello ответил RussianMango
03 марта в 16:46
Всё как обычно......одну игру провел хорошо и пошли слухи.
Да не, думаю агент типа слухи спецом пускает чтобы контракт улучшить в Локо.
Новости Тарасовки
Новости Тарасовки
03 марта в 16:39
Кто такой Макгеев?
ДАША Д
ДАША Д
03 марта в 16:39
Естественно агенту очень хочется отправить игрока в Зенит.
cska minus
cska minus ответил STVA 1
03 марта в 16:13
Но Локо тоже не бедный клуб, и в Локо перспективы есть для дальнейшего роста.
RussianMango
RussianMango
03 марта в 16:11
Всё как обычно......одну игру провел хорошо и пошли слухи.
STVA 1
STVA 1 ответил cska minus
03 марта в 16:10, ред.
Всё прозаично-деньги!
Игроку контракт на улучшенных условиях.
Агенту комиссионные.
cska minus
cska minus
03 марта в 15:52
Спрашивается, ради чего переходить и Локо в Зенит?
Стельмах
Стельмах
03 марта в 15:51
Полное вранье для тарасовских конотопцев.
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