Агент Магкеева — о «Зените»: «Комментировать что-то еще слишком рано»

Агент защитника «Локомотива» Станислава Магкеева прокомментировал слухи об интересе к футболисту со стороны петербургского «Зенита».
У него действующий контракт с «Локомотивом», и он провел очень хороший матч против «Зенита». Дальше что-то комментировать слишком рано.
В 23:59!!! :)))
В 23:59!!! :)))
Магкеев ещё не в Зените..??
Чего тянут...не понятно...))
Магкеев ещё не в Зените..??
Чего тянут...не понятно...))
Просто парень сыграл отличный матч, признали лучшим игроком, вот и пошли слухи, надо же о чём то писать.
Автор слуха Риган Рахматулин, которому всего 22 года живёт в Омске, блогер, ведёт блоги по смешанным единоборствам.
Откуда это чудо может знать про интерес Зенита к Магкееву или вообще про футбол? Решил поймать хайп, вот и всё!!!
Просто парень сыграл отличный матч, признали лучшим игроком, вот и пошли слухи, надо же о чём то писать.
Автор слуха Риган Рахматулин, которому всего 22 года живёт в Омске, блогер, ведёт блоги по смешанным единоборствам.
Откуда это чудо может знать про интерес Зенита к Магкееву или вообще про футбол? Решил поймать хайп, вот и всё!!!
Игроку контракт на улучшенных условиях.
Агенту комиссионные.
Игроку контракт на улучшенных условиях.
Агенту комиссионные.