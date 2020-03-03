Нигматуллин прокомментировал дерби между «Спартаком» и ЦСКА

Бывший российский футболист прокомментировал предстоящий матч 1/4 финала Кубка России между «Спартаком» и ЦСКА .

Кто выглядит предпочтительнее? «Спартак» тратит больше ресурсов на усиление состава, в целом выглядит мощнее. У ЦСКА же таких возможностей нет. Да, в футбол играют не отдельные люди, а команда. Но Доменико Тедеско провел определенную работу. Насколько у него это получается и получится — загадка. Однако если судить по матчу с «Динамо», определенный оптимизм есть.

За любую победу дают только три очка, ни больше, ни меньше. Однако после победы в больших матчах есть определенный внутренний подъем. Плюс поддержка болельщиков. Это очень немало, учитывая количество фанатов «Спартака» и ЦСКА . В случае проигрыша появляется отрицательный фон. Поэтому, если оставить за скобками турнирную составляющую, победа очень важна.

В принципе, сейчас обе команды строятся, и нельзя сказать, что это команды основательные и с фундаментом. Строятся они по-разному, но все равно находятся на этапе создания базы. А дерби есть дерби. В таких матчах все непредсказуемо, и изначальный расклад сил может резко поменяться.