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Нигматуллин прокомментировал дерби между «Спартаком» и ЦСКА

03 марта 2020, 14:53
СпартакЛоготип футбольный клуб Спартак (Москва)3 : 2Логотип футбольный клуб ЦСКА (Москва)ЦСКАЗакончился в доп. время

Бывший российский футболист Руслан Нигматуллин прокомментировал предстоящий матч 1/4 финала Кубка России между «Спартаком» и ЦСКА

Кто выглядит предпочтительнее? «Спартак» тратит больше ресурсов на усиление состава, в целом выглядит мощнее. У ЦСКА же таких возможностей нет. Да, в футбол играют не отдельные люди, а команда. Но Доменико Тедеско провел определенную работу. Насколько у него это получается и получится — загадка. Однако если судить по матчу с «Динамо», определенный оптимизм есть. 

За любую победу дают только три очка, ни больше, ни меньше. Однако после победы в больших матчах есть определенный внутренний подъем. Плюс поддержка болельщиков. Это очень немало, учитывая количество фанатов «Спартака» и ЦСКА. В случае проигрыша появляется отрицательный фон. Поэтому, если оставить за скобками турнирную составляющую, победа очень важна.

В принципе, сейчас обе команды строятся, и нельзя сказать, что это команды основательные и с фундаментом. Строятся они по-разному, но все равно находятся на этапе создания базы. А дерби есть дерби. В таких матчах все непредсказуемо, и изначальный расклад сил может резко поменяться.

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Все комментарии
mensk
mensk
03 марта в 20:01
Про какие три очка говорит Нигматуллин в кубковом матче?!
isamsn
isamsn ответил Сп62
03 марта в 19:59
Не пойму, почему армейцы взъелись на Облякова. Парень пашет за.двоих. Из 10ти передач одна не туда и сразу позор. Так ни кто больше него и не делает передач. Поэтому он всегда на виду. Думаю, что многие клубы желали бы иметь такого игрока. Успокойтесь армейцы и болейте дальше на здоровье.
Ни кто на него не взъелся. Больше претензий к тренеру который оперативно не реагирует на откровенные провалы в игре ряда футболистов в.т.ч. Облякова с целью внести коррективы в ход игры, а не за 5 минут до её окончания..
Сп62
Сп62
03 марта в 19:44
Не пойму, почему армейцы взъелись на Облякова. Парень пашет за.двоих. Из 10ти передач одна не туда и сразу позор. Так ни кто больше него и не делает передач. Поэтому он всегда на виду. Думаю, что многие клубы желали бы иметь такого игрока. Успокойтесь армейцы и болейте дальше на здоровье.
МапС
МапС
03 марта в 19:42
Все комменты завтра после матча. Хочу увидеть хорошую зарубу на поле.
Leningrad 84
Leningrad 84 ответил Leha-ha50
03 марта в 18:31
Одно не пойму - причем тут три очка???
Похоже, спартачи очкуют...
Санчо Панса
Санчо Панса
03 марта в 18:16
И пусть победит сильнейший! А сильнейший это ЦСКА, конечно же. Так что вперед, армейцы Москвы!
Leha-ha50
Leha-ha50
03 марта в 17:48
Одно не пойму - причем тут три очка???
VAN ARM
VAN ARM ответил Принц тарасовский
03 марта в 17:45
Дерби, не дерби, но спартак выиграет легко.
хорошей игры!))
VAN ARM
VAN ARM ответил drug01
03 марта в 17:44
Все разложил, а счет не сказал???????
0-0)))))))))))
Serg3.12
Serg3.12
03 марта в 17:38
Спартак полон мотивации, у ЦСКА только одна - это Спартак
Скорее всего завтра на поле выйдут лучшие в обеих командах, не смотря на сложнейшие матчи в понедельник
Союзник противников
Союзник противников ответил cska vperiod
03 марта в 17:12
С уважением отношусь к Ганчаренко но при нём наша команда всё время играет в меньшинстве, если будут ротации и Ваня будет отдыхать то можно ставить на ЦСКА а так силы равны только потому, что это дерби.
Если ты с уважением относишься к Гончаренко,то должен простить ему то.что в основе у него играют не самые сильные,но о-о-очень любимые футболисты,типа названного тобой Вани и неназванного Ахметова.
Союзник противников
Союзник противников
03 марта в 17:09
Профессиональный ди-джей не знает,естественно,что за победу в матчах подобного турнира трёх очков не дают...
drug01
drug01
03 марта в 17:06
Все разложил, а счет не сказал???????
Faustello
Faustello
03 марта в 16:51, ред.
В отдельном матче может быть любой результат.
По мне так чтобы кони хрюшек посильнее погоняли желательно с доп временем )))
А уж кому там сильнее захочется победить тот и выиграет, думаю что Спартак будет сильнее упираться, т.к. у ЦСКА задачи в чемпионате, а кубок так, для изюминки.
Принц тарасовский
Принц тарасовский
03 марта в 16:46
Дерби, не дерби, но спартак выиграет легко.
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответил Serg_Diamond
03 марта в 16:28
А какое отношение имеет пердив к кубковому матчу?
У этого гражданина и его друзей настолько все запущено, что даже штампами отвечает невпопад
EAGinLE
EAGinLE
03 марта в 16:17
Победы Спартаку .
RussianMango
RussianMango
03 марта в 16:09
Будем посмотреть.
Serg_Diamond
Serg_Diamond
03 марта в 16:07, ред.
Все эти комментарии до игры - переливание из пустого в порожнее. С одной стороны типа да, но с другой стороны типа нет... а вообще "всё непредсказуемо..."
Serg_Diamond
Serg_Diamond ответил Kuvan
03 марта в 16:05
Трудно это зрелище называть дерби, скорее кто вперед попадет в пердив.
А какое отношение имеет пердив к кубковому матчу?
mihaluch
mihaluch
03 марта в 15:58
Скорее всего будет ничья.
cska minus
cska minus ответил Kuvan
03 марта в 15:40
ЦСКА это не грозит, там свистки и некоторые соперники куплены.
cska vperiod
cska vperiod
03 марта в 15:40
С уважением отношусь к Ганчаренко но при нём наша команда всё время играет в меньшинстве, если будут ротации и Ваня будет отдыхать то можно ставить на ЦСКА а так силы равны только потому, что это дерби.
Kuvan
Kuvan
03 марта в 15:32
Трудно это зрелище называть дерби, скорее кто вперед попадет в пердив.
VIPded
VIPded
03 марта в 15:29
Удачи ЦСКА!!!
Против ЦСКА
Против ЦСКА
03 марта в 15:28
Как можно комментировать предстоящий матч?
Сергей Эпоха
Сергей Эпоха
03 марта в 15:13
Хорошей игры
доктоР7
доктоР7
03 марта в 14:59
Настрой положительный. Но есть одно но - если будет Обляков на поле, значит ЦСКА будет играть со Спартаком в десятером. И преимущество будет за Спартаком. Но я всё равно верю в свою команду!
stavr74
stavr74
03 марта в 14:58
Дерби есть дерби . Главное победа и что бы без травм.
Вперёд СПАРТАК верим в Вас
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