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Ловчев: «Соболев — находка для „Спартака“»

03 марта 2020, 15:44

Ветеран «Спартака» Евгений Ловчев поделился своим мнением о новобранце московского клуба Александре Соболеве.

Будет ли играть Соболев в матче с ЦСКА? Тедеско точно его выпустит. Я во время игры «Динамо» — «Спартак» был на «Матч Премьер» и определял лучшего игрока. И однозначно после первого тайма выбрал его. Все моменты возле чужих ворот были с его участием, он принимал мяч, протыкал мимо вратаря, отдал пас Бакаеву, когда тот забил. А Понсе не был нигде вообще. Во втором тайме Соболев подустал, поэтому не случайно его и заменили. Но то, что этот игрок находка для «Спартака», я не сомневаюсь.

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Все комментарии
Принц тарасовский
Принц тарасовский
03 марта в 19:52
Еще ничего не показал, а уже находка.
Сп62
Сп62
03 марта в 19:27
Оценка у Ловчева явно на эмоциях. А Александру, конечно, успеха.
Leningrad 84
Leningrad 84
03 марта в 18:28
Барнаульская Находка...
Kuvan
Kuvan
03 марта в 17:48
Ловчев превращается в обыкновенного бота.
Сергей Эпоха
Сергей Эпоха
03 марта в 17:35
Надо дать шанс и время, опустить всегда успеют
Байкал-38
Байкал-38
03 марта в 17:20
Дайте ему сыграть несколько матчей, а потом видно будет. Сколько раз о таких "находках" было уже сказано, тем же Ловчевым и где они все?
Любят спартачи "короны" раздавать заранее, а в 99 случаях из ста пшик получается.
vm777
vm777 ответил cska vperiod
03 марта в 17:18
Ловчев через пару туров: Соболев не уровень спартака, он не воспитанник спартака и тому подобное.
Ловчев уже сказанул про "рождение непобедимого Спартака", после чего сел в лужу. Теперь снова далеко идущие выводы слишком рано делает. Ничему жизнь не учит. Вот такие у нас эксперты.
STVA 1
STVA 1
03 марта в 17:18
Рано оды петь. А то потом переобуваться придётся Серафимычу. Паренёк старается и это главное.
112910415
112910415
03 марта в 17:06
надежда есть ... работать надо и ценить свой шанс !
морозз
морозз
03 марта в 17:01
Парень старается и это видно невооружённым взглядом, потихоньку вписывается в состав и игру команды! Но ещё рано раздавать комплименты и восторженные отзывы, время всё расставит по своим местам! Единственно хочу заметить, что такой габаритный форвард Спартаку давно уже нужен...он молод и полон сил!
Пожелаю ему удачи и много голов за Спартак!
stavr74
stavr74
03 марта в 16:54
Подустал это из за того , что не провёл полноценный сбор с Спартаком
А так посмотрим , моментов много голевых имеет , но к сожелению реализация хромает
Kuvan
Kuvan
03 марта в 16:42
Ловчев как-то сказал не так давно, что спартак возродился, тогда спартак еще не был на 10-м месте.
КЭТиК
КЭТиК
03 марта в 16:40
Поживем - посмотрим.
Footbolista
Footbolista
03 марта в 16:25
Коням должен завтра треху зарядить...
Конфедерат
Конфедерат
03 марта в 16:15
Забил 1 гол никакущему дму и уже находка. Как же просто стать для пятаков находкой.
доктоР7
доктоР7
03 марта в 16:07
Качественный игрок проверяется на длительной дистанции - два-три сезона.
cska vperiod
cska vperiod
03 марта в 15:51
Ловчев через пару туров: Соболев не уровень спартака, он не воспитанник спартака и тому подобное.
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