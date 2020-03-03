Ловчев: «Соболев — находка для „Спартака“»

Ветеран «Спартака» Евгений Ловчев поделился своим мнением о новобранце московского клуба .

Будет ли играть Соболев в матче с ЦСКА ? Тедеско точно его выпустит. Я во время игры «Динамо» — «Спартак» был на «Матч Премьер» и определял лучшего игрока. И однозначно после первого тайма выбрал его. Все моменты возле чужих ворот были с его участием, он принимал мяч, протыкал мимо вратаря, отдал пас Бакаеву, когда тот забил. А Понсе не был нигде вообще. Во втором тайме Соболев подустал, поэтому не случайно его и заменили. Но то, что этот игрок находка для «Спартака», я не сомневаюсь.