«Локомотив» прокомментировал интерес «Зенита» к Магкееву

Генеральный директор «Локомотива» Василий Кикнадзе прокомментировал слухи об интересе «Зенита» к защитнику московской команды Станиславу Магкееву.
В связи с появлением слухов вокруг нашего футболиста Станислава Магкеева хочу расставить некоторые акценты. Первое. В соответствии с ранее опубликованной программой действий, «Локомотив» рассчитывает на воспитанников академии клуба и видит в Магкееве одного из будущих лидеров команды.
Второе. Контракт Станислава действует до 2023 года.
Третье. В отличие от ранее распространённой информации, у нас не было проблем при достижении нынешнего соглашения с представителями игрока.
Четвёртое. Существующий уровень и опыт отношений с руководством «Зенита» подразумевает прямые обсуждения в случае заинтересованности в игроках друг друга. Уверен, был бы интерес – мы бы о нём узнали первыми.
И пятое. Данную новость воспринимаю как спекуляцию, направленную на дестабилизацию обстановки в клубе. Кому-то очень нужно, чтобы вокруг «Локомотива» создавалась напряжённая атмосфера.
Негатива на 5 клубов хватит...можно и не читать их новости...там либо суд...либо угроза судом...либо поливания грязью условных Ману и Геркуса...кстати чемпионов...либо недовольство Зенитом на игроков претендующего....))
Негатива на 5 клубов хватит...можно и не читать их новости...там либо суд...либо угроза судом...либо поливания грязью условных Ману и Геркуса...кстати чемпионов...либо недовольство Зенитом на игроков претендующего....))
РЖД это наше фсе...не пешком же ходить)...
РЖД это наше фсе...не пешком же ходить)...
Магкеев...Миранчуки...баннеры..Фернандеш...Геркус...Сёмин энд Турбин....
Что не новость ..все у них плохие...одни Кикнадзы с РЖД святые...
Магкеев...Миранчуки...баннеры..Фернандеш...Геркус...Сёмин энд Турбин....
Что не новость ..все у них плохие...одни Кикнадзы с РЖД святые...
Понравилось четвёртое..... с Зенитом разговор короткий!
Понравилось четвёртое..... с Зенитом разговор короткий!
Может быть, и "Магкеев" подобным образом появился?...
Может быть, и "Магкеев" подобным образом появился?...