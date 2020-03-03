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«Локомотив» прокомментировал интерес «Зенита» к Магкееву

03 марта 2020, 14:03

Генеральный директор «Локомотива» Василий Кикнадзе прокомментировал слухи об интересе «Зенита» к защитнику московской команды Станиславу Магкееву.

В связи с появлением слухов вокруг нашего футболиста Станислава Магкеева хочу расставить некоторые акценты. Первое. В соответствии с ранее опубликованной программой действий, «Локомотив» рассчитывает на воспитанников академии клуба и видит в Магкееве одного из будущих лидеров команды.

Второе. Контракт Станислава действует до 2023 года.

Третье. В отличие от ранее распространённой информации, у нас не было проблем при достижении нынешнего соглашения с представителями игрока.

Четвёртое. Существующий уровень и опыт отношений с руководством «Зенита» подразумевает прямые обсуждения в случае заинтересованности в игроках друг друга. Уверен, был бы интерес – мы бы о нём узнали первыми.

И пятое. Данную новость воспринимаю как спекуляцию, направленную на дестабилизацию обстановки в клубе. Кому-то очень нужно, чтобы вокруг «Локомотива» создавалась напряжённая атмосфера.

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Сп62
Сп62
03 марта в 19:49
Слухи, слухами, но видно, что Кикнадзе заволновался. Даже отчёт подготовил.
Faustello
Faustello ответил Jeck Denielse
03 марта в 16:56
Сплошь нытьё...вечно чем то не довольные.... Магкеев...Миранчуки...баннеры..Фернандеш...Геркус...Сёмин энд Турбин.... Что не новость ..все у них плохие...одни Кикнадзы с РЖД святые...
Шпалыча уволят, Шпалыч обидется и пустит паровоз под откос...
Footbolista
Footbolista ответил Jeck Denielse
03 марта в 16:48
Справедливости ради отмечу, что практически у всех клубов есть свои проблемы и частенько они вываливаются в медиапространство...
Jeck Denielse
Jeck Denielse ответил Footbolista
03 марта в 16:46, ред.
А ты не так прост, как кажешься... РЖД это наше фсе...не пешком же ходить)...
Не....ну реально,помнишь хоть одну новость про Локо....где бы они не говорили о плохих Геркусах...Фернандешах...о невозможном Зените...о плохих судьях удаляющих тренеров...о юридической помощи в каких то баннерных нефутбольных проишествиях....
Негатива на 5 клубов хватит...можно и не читать их новости...там либо суд...либо угроза судом...либо поливания грязью условных Ману и Геркуса...кстати чемпионов...либо недовольство Зенитом на игроков претендующего....))
Footbolista
Footbolista ответил Jeck Denielse
03 марта в 16:30, ред.
А ты не так прост, как кажешься...
РЖД это наше фсе...не пешком же ходить)...
Евгений Перфильев
Евгений Перфильев ответил cska vperiod
03 марта в 15:45
Спекулянты в нашем футболе обитают в тарасовке.
А БАЗИРУЮТСЯ НА ПЕСЧАНКЕ.
Jeck Denielse
Jeck Denielse
03 марта в 15:45
Сплошь нытьё...вечно чем то не довольные....
Магкеев...Миранчуки...баннеры..Фернандеш...Геркус...Сёмин энд Турбин....
Что не новость ..все у них плохие...одни Кикнадзы с РЖД святые...
Байкал-38
Байкал-38
03 марта в 15:19
Как я и предполагал, деза чистой воды!
Понравилось четвёртое..... с Зенитом разговор короткий!
Leha-ha50
Leha-ha50
03 марта в 14:46
Разжевали достаточно подробно!!! СМИшники могут успокоится.
berda2003
berda2003
03 марта в 14:12
Есть такой анекдот: "Ваша фамилия Пе-пе-пе-тров? Нет, Петров, просто мой отец был заикой, а писарь в паспортном столе - идиотом!"
Может быть, и "Магкеев" подобным образом появился?...
cska vperiod
cska vperiod
03 марта в 14:09
Спекулянты в нашем футболе обитают в тарасовке.
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