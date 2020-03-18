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Чаловым интересуются три клуба АПЛ

сегодня, 18:19

Форвард ЦСКА Фёдор Чалов интересен трем клубам АПЛ.

Сообщается, что за российским нападающим следят «Кристал Пэлас», «Вест Хэм» и «Брайтон». Наставник «орлов» Рой Ходжсон хочет усилить атаку, поскольку неудовлетворен выступлением атакующих футболистов в нынешнем сезоне. Чалов будет оцениваться в 25 миллионов фунтов.

Летом прошлого года ЦСКА отказался продавать Фёдора за 25 млн евро.

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Все комментарии
ermak6848
ermak6848
сегодня в 22:46
может быть ещё не время для Чалова...
ARMENIAN
ARMENIAN ответил VAN ARM
сегодня в 22:12
Объективно, Дзюба - качественный форвард уровня сборной, Чалов ещё очень слабоват. Но у Феди ещё есть время стать хорошим игроком, если он этого захочет и обстоятельства удачно сложатся. Мне просто не нравится, что о нем говорят, как о звезде, хотя, по сути, он пока ещё ничего не добился.
Союзник противников
Союзник противников
сегодня в 21:45
Отпустите его в Гималаи,
или в дружную британскую семью,
а не то я завою,а не то я залаю,
или сразу Ганчарэнку убью!
Leha-ha50
Leha-ha50
сегодня в 21:26
Похоже агент показывает им кадры прошлого сезона?!?
Orthodox
Orthodox ответил andrefino13
сегодня в 21:22
Я как то писал, что для меня стало откровением игра Чалова в прошлом сезоне, до этого трепал его как Манго Облякова...
Брат,извини.
Случайно на жалобу нажал.
Red blu
Red blu
сегодня в 21:09
Если Чалов хочет в Европе поиграть. То ему надо задуматься о своих показателях в РПЛ.
KURUM
KURUM
сегодня в 20:58
Сейчас он и половины не стоит..
Caniggia
Caniggia
сегодня в 20:56
Срочно отпустить! Он уже потерял мотивацию играть в России после прошлого отказа в переходе в АПЛ и упорного не вызова усатым его в сборную, когда Чалов был сильнейшим в России и забивал больше всех. Это всё его надломило и он остановился в прогрессе, а если и сейчас не отпустят, то вообще начнёт деградировать. Ему нужен новый вызов.
Dima salev
Dima salev
сегодня в 20:55
Чалов даже бесплатно английский клубом не нужен, таких как Чалов полно в чемпионшипе.
Чалов может попасть максимум на скамейки запасних в чемпионшипе
старина
старина
сегодня в 20:51
Чалов скоро коням не нужен станет
Zimka
Zimka
сегодня в 20:46
Продайте уже куда нибудь, ну не хочет он за нас играть, силком не заставишь.
ЮГ РОССИИ
ЮГ РОССИИ
сегодня в 20:42
А что ещё писать?Вмежсесонке Кокориада была,сейчас можно повторить это с Чаловым
VAN ARM
VAN ARM ответил ARMENIAN
сегодня в 20:35
Самое переоцененное бревно России
ну до дзюбы ему далеко ))нужно задубеть по настоящему))))
SHMEL
SHMEL
сегодня в 20:35
Пора нам, болельщикам ЦСКА, писать ЕЛГ петицию, с просьбой удовлетворить желание английских клубов.
neukomm
neukomm
сегодня в 20:35
Ну реально, ну зачем эти вбросы? Ладно если бы не видели его, играл бы там за условный зульте варегем, но мы же все видим его игру - в России же играет, как он выступает. Тут не то что Англия, тут ФНЛ середняки не должны им интересоваться.
VAN ARM
VAN ARM
сегодня в 20:32
скорее бы кто нибудь купил))))) толку то него клубу нет!!
Санчо Панса
Санчо Панса
сегодня в 20:30
Этот интерес должен льстить Федору! Ну вот, а мы ругаем Чалова за его не высокую результативность) А за ним в Англии наблюдают!
Ruslik1982
Ruslik1982
сегодня в 20:14
каждый его гол стоит дороже миллиона долларов за сезон.
Ruslik1982
Ruslik1982
сегодня в 20:13
Соссер, видя такие бредовые новости пропадает желание ходить сюда. Какой идиот будет им интересоваться, этим Чаловым. Ладно бы еще какой чемпионшип, тем более за те деньги сколько он стоит в России с паспортом - он точно никому не нужен.
kts
kts
сегодня в 20:13
Даже не смешно
cska minus
cska minus
сегодня в 20:07
Наставник «орлов» Рой Ходжсон хочет усилить атаку
Усилить атаку? А это точно новость про Чалова?
andrefino13
andrefino13
сегодня в 20:06, ред.
Я как то писал, что для меня стало откровением игра Чалова в прошлом сезоне, до этого трепал его как Манго Облякова...
andrefino13
andrefino13
сегодня в 20:03
Ангольская Премьер Лига.
Леонид Прохорцев 1
Леонид Прохорцев 1
сегодня в 20:00
Изжарил жирную утку, сей шелкопер и подал к столу обывателей. Кушать подано. Ложь и клевета в нашем королевстве, одни из главных составляющих нашего унылого существования.
karnager
karnager
сегодня в 19:59
Горе маркетологи Чалова. Взяли миллион за пиар, а в итоге выс...али с агентом дешевую заметку, написанную на унитазе с утра
Kresi frok
Kresi frok
сегодня в 19:50
Щалов как кароллавирус, всплывает при малейшей возможности!
Filosofo
Filosofo
сегодня в 19:47
Главное Ходжсона ввести в курс дела,а то он и не знает,что давно интересуется Чаловым.
Трезвый повар
Трезвый повар
сегодня в 19:44
Неудачный сезон проводит Чалов. Совсем перестал забивать и с игры и с пенальти. Естественно АПЛ им уже не интересуется и СМИ повторяют старую информацию пока нет игр и не о чем больше писать
25процентный клоун
25процентный клоун
сегодня в 19:38
Хахаха, ваня лючщий где то громко плачет)) он думал полтинник поднять на Феде)) да только картошка его не раскрыл
makkie
makkie
сегодня в 19:35
Чаловым интересуются три клуба АПЛ

Кристал Вымысел, Вест Вброс и Брайтон Шутник :)
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