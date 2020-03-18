Чаловым интересуются три клуба АПЛ

Форвард ЦСКА Фёдор Чалов интересен трем клубам АПЛ.
Сообщается, что за российским нападающим следят «Кристал Пэлас», «Вест Хэм» и «Брайтон». Наставник «орлов» Рой Ходжсон хочет усилить атаку, поскольку неудовлетворен выступлением атакующих футболистов в нынешнем сезоне. Чалов будет оцениваться в 25 миллионов фунтов.
Летом прошлого года ЦСКА отказался продавать Фёдора за 25 млн евро.
или в дружную британскую семью,
а не то я завою,а не то я залаю,
или сразу Ганчарэнку убью!
или в дружную британскую семью,
а не то я завою,а не то я залаю,
или сразу Ганчарэнку убью!
Случайно на жалобу нажал.
Случайно на жалобу нажал.
Чалов может попасть максимум на скамейки запасних в чемпионшипе
Чалов может попасть максимум на скамейки запасних в чемпионшипе
Усилить атаку? А это точно новость про Чалова?
Усилить атаку? А это точно новость про Чалова?
Кристал Вымысел, Вест Вброс и Брайтон Шутник :)
Кристал Вымысел, Вест Вброс и Брайтон Шутник :)