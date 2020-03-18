ГлавнаяНовости

«Барселона» может дать второй шанс Коутиньо

сегодня, 12:56

«Барселона» может дать второй шанс полузащитнику Филиппе Коутиньо, выступающему за «Баварию» на правах аренды. Игрок перешел в мюнхенский клуб минувшим летом, однако вскоре он может вернуться в состав «сине-гранатовых».  

По данным испанских СМИ, в «Барселоне» уже обсуждали вопрос вероятного возвращения Коутиньо. Отмечается, что новый наставник каталонцев Кике Сетьен, похоже, готов выпускать полузащитника на поле в составе своей команды.

Напомним, ранее сообщалось, что в услугах Коутиньо заинтересован ПСЖ. Также была информация о возможном переходе игрока в «Ювентус».

Все новости
Поделиться
Другие материалы по теме
Слухи«Интер» рассматривает возможность трансфера Ачерби
Сегодня, 15:50 Комментарии0
Слухи«Ман Сити» интересуется Ауаром
Сегодня, 14:55 Комментарии0
Слухи«Интер» следит за защитником «Олимпиакоса» Цимикасом
Сегодня, 13:51 Комментарии0
Слухи«Барселона» может снова отдать Коутиньо в аренду с правом выкупа
Сегодня, 13:41 Комментарии4
СлухиМарсьяль может заменить Лаутаро в «Интере»
Сегодня, 12:38 Комментарии11
СлухиБоатенг, Хави Мартинес и Толиссо летом могут покинуть «Баварию»
Сегодня, 11:43 Комментарии2
Обсудить
Сортировать
Все комментарии
cevin cigan
cevin cigan
сегодня в 15:09
Не сиделось ему в чемпионском Ливерпуле!!!
Klaksvikar Itrottarselag
Klaksvikar Itrottarselag
сегодня в 15:02
Пустое. Не будет там ни Сетьена ни Коутиньо.
Против ЦСКА
Против ЦСКА
сегодня в 13:41
У Месси спросили?
ДАША Д
ДАША Д
сегодня в 13:24
Просто игрок не продается за хорошие деньги.
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100