«Барселона» может дать второй шанс Коутиньо

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сегодня, 12:56

«Барселона» может дать второй шанс полузащитнику , выступающему за «Баварию» на правах аренды. Игрок перешел в мюнхенский клуб минувшим летом, однако вскоре он может вернуться в состав «сине-гранатовых».

По данным испанских СМИ , в «Барселоне» уже обсуждали вопрос вероятного возвращения Коутиньо. Отмечается, что новый наставник каталонцев , похоже, готов выпускать полузащитника на поле в составе своей команды.