«Барселона» может дать второй шанс Коутиньо

«Барселона» может дать второй шанс полузащитнику Филиппе Коутиньо, выступающему за «Баварию» на правах аренды. Игрок перешел в мюнхенский клуб минувшим летом, однако вскоре он может вернуться в состав «сине-гранатовых».
По данным испанских СМИ, в «Барселоне» уже обсуждали вопрос вероятного возвращения Коутиньо. Отмечается, что новый наставник каталонцев Кике Сетьен, похоже, готов выпускать полузащитника на поле в составе своей команды.
Напомним, ранее сообщалось, что в услугах Коутиньо заинтересован ПСЖ. Также была информация о возможном переходе игрока в «Ювентус».