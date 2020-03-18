«Барселона» может снова отдать Коутиньо в аренду с правом выкупа

1584528090

сегодня, 13:41

«Барселона» уверена, что «Бавария» не будет выкупать полузащитника .

Напомним, что мюнхенцы арендовали бразильца на этот сезон с правом выкупа за 120 миллионов евро. «Сине-гранатовые» готовы продать 27-летнего хавбека и за 90 млн евро. Но «Бавария» не собирается приобретать Коутиньо ни за какую сумму.

«Барселона» хочет продать бразильца, но за 90 млн евро никто не согласен его приобрести. Таким образом, каталонцы могут снова отдать Коутиньо в аренду с правом выкупа на год. Возможно, что 27-летний бразилец продолжит карьеру в АПЛ .

Ранее сообщалось, что «Барселона» готова дать второй шанс Коутиньо.