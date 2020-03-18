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«Барселона» может снова отдать Коутиньо в аренду с правом выкупа

сегодня, 13:41

«Барселона» уверена, что «Бавария» не будет выкупать полузащитника Филиппе Коутиньо.

Напомним, что мюнхенцы арендовали бразильца на этот сезон с правом выкупа за 120 миллионов евро. «Сине-гранатовые» готовы продать 27-летнего хавбека и за 90 млн евро. Но «Бавария» не собирается приобретать Коутиньо ни за какую сумму.

«Барселона» хочет продать бразильца, но за 90 млн евро никто не согласен его приобрести. Таким образом, каталонцы могут снова отдать Коутиньо в аренду с правом выкупа на год. Возможно, что 27-летний бразилец продолжит карьеру в АПЛ.

Ранее сообщалось, что «Барселона» готова дать второй шанс Коутиньо.

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ЮЗИК
ЮЗИК
сегодня в 17:02
Удачи Филиппе в дальнейшем!
ilyafrom
ilyafrom
сегодня в 15:38
Ну хоть не сломался как Азар
STVA 1
STVA 1
сегодня в 14:21
Пустили парня по рукам)))
Gelious
Gelious
сегодня в 13:54
А Барсе и норм. Отмывают бабло как хотят, видимо, и не парятся. Пока президента не сменят - так и будет.
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