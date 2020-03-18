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Сауль может продолжить карьеру в манчестерском клубе

сегодня, 18:30

Оба манчестерских клуба заинтересованы в подписании полузащитника «Атлетико» Сауля.

Нынешний контракт 25-летнего испанца с «матрасниками» действует до 2026 года. Сумма отступных составляет 150 млн евро. Отмечается, что именно сумма выкупа и привлекает МЮ с «Ман Сити», поэтому «Атлетико» хотел бы ближайшим летом продлить контракт с хавбеком с увеличением суммы отступных.

В прошлом году бывший игрок «Манчестер Юнайтед» Клеберсон посоветовал «красным дьяволам» приобрести Сауля.

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Все комментарии
Colchoneros
Colchoneros
сегодня в 22:29
Бред!
sihafazatron
sihafazatron
сегодня в 18:39
Сумма отступных составляет 150 млн евро. Отмечается, что именно сумма выкупа и привлекает
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ахахахахах
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