ГлавнаяНовости

Селюк: «Алексею Миранчуку надо ехать в Испанию. Италия, Англия не для него»

сегодня, 02:46

Футбольный агент Дмитрий Селюк поделился мнением относительно будущей карьеры полузащитника «Локомотива» и сборной России Алексея Миранчука, которого хотел взять в аренду «Милан».

Миранчука уже сейчас все прекрасно знают, и его потенциальный трансфер не так сильно зависит от отмены Евро. У него в контракте прописаны отступные, они не очень высокие. Мне кажется, до € 7 млн. Такую сумму могут отдать за него многие команды. Но другой вопрос, что мало кто повторит зарплату, которую Миранчук получает в «Локомотиве». Особенно с учётом налогов в Европе. Алексей — хороший футболист, просто ему нужно найти правильную команду. Моё убеждение, что ему необходимо ехать только в чемпионат Испании, а Италия, Англия и так далее — это не его.

Все новости
Поделиться
Другие материалы по теме
Балахнин: «У Кокорина были бы шансы поехать на Евро даже этим летом»
Сегодня, 02:29 Комментарии0
Малком — о паузе в РПЛ: «Хочу завершить сезон победами и трофеями»
Сегодня, 00:24 Комментарии2
Ари: «Не говорил, что в России власти скрывают реальное число заболевших»
Вчера, 23:25 Комментарии17
Хагуш: «В Москве вода чистая, можно пить прямо из под крана»
Вчера, 23:17 Комментарии6
Защитник тульского «Арсенала»: «Люблю смотреть сериалы»
Вчера, 23:06 Комментарии0
Панюков: «Не сталкивался с отсутствием товаров в магазинах»
Вчера, 22:48 Комментарии1
Обсудить
Все комментарии
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100