Селюк: «Алексею Миранчуку надо ехать в Испанию. Италия, Англия не для него»

Футбольный агент Дмитрий Селюк поделился мнением относительно будущей карьеры полузащитника «Локомотива» и сборной России , которого хотел взять в аренду «Милан».

Миранчука уже сейчас все прекрасно знают, и его потенциальный трансфер не так сильно зависит от отмены Евро. У него в контракте прописаны отступные, они не очень высокие. Мне кажется, до € 7 млн. Такую сумму могут отдать за него многие команды. Но другой вопрос, что мало кто повторит зарплату, которую Миранчук получает в «Локомотиве». Особенно с учётом налогов в Европе. Алексей — хороший футболист, просто ему нужно найти правильную команду. Моё убеждение, что ему необходимо ехать только в чемпионат Испании, а Италия, Англия и так далее — это не его.