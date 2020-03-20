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Балахнин: «У Кокорина были бы шансы поехать на Евро даже этим летом»

сегодня, 02:29

Бывший тренер сборной России Сергей Балахнин оценил шансы нападающего «Сочи» Александра Кокорина и полузащитника «Ростова» Павла Мамаева вернуться в национальную команду.

Александр уже себя очень здорово показывает. Он в хорошей форме, постоянно играет и очень полезен «Сочи». Саша имел бы шансы поехать на чемпионат Европы, даже если бы турнир проходил этим летом. Более того, думаю, Станислав Черчесов мог бы позвать его уже на мартовский сбор национальной команды.

Мамаев же пока играет маловато, и у тренерского штаба сборной немного возможностей полностью оценить его форму. Но думаю, ни у кого нет сомнений, что это два квалифицированных футболиста. И если они через год будут в хорошей форме, то никто от Кокорина и Мамаева в сборной не откажется.

Ранее наставник «Сочи» Владимир Федотов назвал Кокорина сильнейшим российским форвардом на данный момент.

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