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Ари: «Не говорил, что в России власти скрывают реальное число заболевших»

вчера, 23:25

Форвард «Краснодара» Ари заявил, что СМИ исказили его слова в недавнем интервью. Футболист якобы выразил мнение, что российские власти не разглашают реальное число зараженных коронавирусом. 

Бразильские СМИ меня неправильно поняли. Я говорил, что в стране так мало зараженных, а при этом приняты такие большие меры предосторожности, что меня удивило. Я вижу, как русские заботятся, чтобы у них не было распространения вируса. И то, что было написано от моего имени, прошу не принимать за правду, это произошло из-за недопонимания во время интервью по телефону.

Коронавирус и футбол

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Все комментарии
eleven LC
eleven LC
сегодня в 00:48
Я работаю инженером в больнице Воронежа и могу сказать что отделения не заполнины до отказа,больных короновирусом просто нет но это в Воронеже,про другие города говорить не могу!
ШМЕЛЬ-258
ШМЕЛЬ-258
сегодня в 00:15
Преобулся в воздухе, когда жареным запахло...
25процентный клоун
25процентный клоун ответил Footbolista
сегодня в 00:08
Малком дороже кроновируса обошелся стране, он имеет слово)
Палыч82
Палыч82
сегодня в 00:08
Бразильский журналист то в сторону правды вьюху исказил,) На улицах мегаполисов страны полным полно простуженных, кашляющих. Зная, что у многих непожилых вирус даже совсем бессимптомно проходит, а отечественные врачи сами же рекомендуют без температуры и одышки к ним не обращаться, народ так и будет шифроваться, мол, не дай божи вскроется, что с "короной" хожу, побьют, уволят иль убьют
ЮHBA
ЮHBA
сегодня в 00:08
Что ж ты фраер сдал назад....)
25процентный клоун
25процентный клоун
сегодня в 00:06
Позвонили
drug01
drug01
сегодня в 00:03
Надо таких строго наказывать и отправлять в отпуск домой!!!!
NEADEKVAT
NEADEKVAT ответил Тео Джонс
вчера в 23:53
Ахах как же быстро включают заднюю, когда начинают врубаться последствия своей болтовни))
Кремль всю дорогу обводят все кому не лень. Только на воротах простые россияне.
Footbolista
Footbolista
вчера в 23:51
Щас Малком даст опровержение, что он не надевает маску и перчатки и вообще не ходит в магазин за продуктами...
Тео Джонс
Тео Джонс
вчера в 23:45
Ахах как же быстро включают заднюю, когда начинают врубаться последствия своей болтовни))
ПерекатиПоле
ПерекатиПоле
вчера в 23:40
Так, ну заднюю новороссиянин научился давать быстро, обнулился в момент. Можно смело идти в думу.
За адекватность
За адекватность
вчера в 23:40
Не не. Мы тут копий поломали вагон. За российскую медицину!
valt134
valt134
вчера в 23:40
Быстро ретировался.
Zimka
Zimka
вчера в 23:30
Путин уже и до Бразилии добрался, пойду куплю гречки и шапку из фольги.
Трезвый повар
Трезвый повар
вчера в 23:29, ред.
Вполне вероятно что бразильский журналист специально исказил смысл сказанного Ари. А на него уже успели повесить ярлык предателя и предать анафеме
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