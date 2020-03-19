Ари: «Не говорил, что в России власти скрывают реальное число заболевших»

Форвард «Краснодара» Ари заявил, что СМИ исказили его слова в недавнем интервью. Футболист якобы выразил мнение, что российские власти не разглашают реальное число зараженных коронавирусом.

Бразильские СМИ меня неправильно поняли. Я говорил, что в стране так мало зараженных, а при этом приняты такие большие меры предосторожности, что меня удивило. Я вижу, как русские заботятся, чтобы у них не было распространения вируса. И то, что было написано от моего имени, прошу не принимать за правду, это произошло из-за недопонимания во время интервью по телефону.