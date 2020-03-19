Панюков: «Не сталкивался с отсутствием товаров в магазинах»

Форвард «Урала» прокомментировал эпидемию коронавируса.

Не знаю, раздута или нет ситуация с коронавирусом, но люди умирают. Мы судим только исходя из того, что видим и читаем в СМИ . А насколько это все серьезно, простые люди, мне кажется, не знают. Только паникуют. Я не сталкивался с отсутствием товаров в магазинах, но наблюдал, как бабушки в магазинах скупают всю крупу и масло. В Екатеринбурге относительно спокойно, с голоду пока не пухнем, на прилавках все есть. Как борюсь со скукой? Приставки нет, но есть комп. Так что баталии нешуточные дома. Тренировки будут, поэтому тонус поддержим. Надеюсь, трудностей не возникнет.