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Хагуш: «В Москве вода чистая, можно пить прямо из под крана»

вчера, 23:17

Защитник тульского «Арсенала» Анри Хагуш рассказал о том, как проводит время во время паузы в РПЛ из-за эпидемии коронавируса.

Нахожусь дома. Нам прислали программу ежедневных упражнений для поддержания формы. С пятницы начну ее выполнять. Придется в Лужники ехать, на набережную. Там можно устроить пробежку в изоляции, подальше от людей.

Есть мысли, как долго продлится перерыв? Предчувствия не самые хорошие. Футбол сразу отходит на второй план, когда речь идет о здоровье людей. А число заболевших, судя по новостям, постоянно растет. Это ужасно.

Какие рекомендации дали вам клубные врачи? Стандартные: поменьше находиться в общественных местах, тщательно и регулярно мыть руки. Врач Александр Резепов рассказал в подробностях, что и как делать. На улицу, тем не менее, выхожу. Не сидеть же взаперти сутки напролет. Просто надо находить уединенные места.

Бываю ли в магазинах? Приходится. И когда вижу пустые прилавки, людей в масках, становится не по себе. Лезут в голову нехорошие мысли. До паники пока не дошло, но очень неприятная ситуация. В воздухе висит напряжение.

Хожу ли в маске? Нет, пока не надевал. Ее же надо менять каждые три часа… И доктор говорил, что маска – не главная мера предосторожности. Важнее избегать скоплений людей, ни с кем не обниматься, не здороваться за руку. В команде мы этого правила придерживаемся. «Привет!», «Пока!» и никаких рукопожатий.

Запасался ли продуктами в магазинах? Нет. Можно же заказать доставку, и все привезут. Не было такого, чтобы отказали. И меня удивляет, когда люди скупают, например, туалетную бумагу. Как будто это первая необходимость. Что они делать с ней будут?!

Вода гораздо важнее. Но я и ей не запасаюсь. В Москве вода – чистая, можно прямо из-под крана пить. Я пью даже без фильтра.

Коронавирус и футбол

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Все комментарии
drug01
drug01
сегодня в 01:09
Надо больше пить!!!!!
Трезвый повар
Трезвый повар
вчера в 23:39
Если пить воду из под крана можно козлёночком стать
Mikki
Mikki ответил brodaga 05
вчера в 23:23
Ок, випы раздадим.
Еноты за Арсенал
Еноты за Арсенал
вчера в 23:21
Далась им эта туалетная бумага, примитивные соображения подсказывают, что в Великобритании, Италии и т.п. не производят туалетную бумагу, там и лесов-то нет, кроме нацпарков. Поэтому там и паникуют, что границы закрыты, и им zhopen нечем будет вытереть.

У нас-то туалетной бумаги завались.
Wolverhampton
Wolverhampton
вчера в 23:20
Защитник тульского Арсенала, казалось бы, при чём тут Москва!
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