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ПСЖ начал переговоры с Аллегри

21 марта 2020, 10:43

Сообщается, что бывший главный тренер «Ювентуса» Массимилиано Аллегри может возглавить ПСЖ

Французский клуб уже инициировал переговоры с итальянским наставником. ПСЖ не совсем доволен нынешним тренером команды Томасом Тухелем, поэтому рассматривает Аллегри в качестве альтернативного варианта. 

Ранее отмечалось, что Аллегри претендует на пост главного тренера «Манчестер Юнайтед».

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Аpбитр
Аpбитр ответил Звезда по имени Солнце
21 марта в 11:10
Открыл группу Виктора Понедельника в которой я числюсь и вижу, что я нахожусь на 37 месте с 0 набранными очками. Хотя за этот месяц я выиграл 28600 очков. Да и ещё показывает месяц февраль, а март месяц отсутствует. Но и в феврале я набирал очки. Да и уточните пожалуйста в какой день будет финальный турнир и будет ли он вообще исходя из сложившейся ситуации?
Добрый День.
Я вижу Вас в группе Альберта Шестернева, Вы в ней на третьем месте с 28600 очков.
По финальному турниру уточняем.
Звезда по имени Солнце
Звезда по имени Солнце
21 марта в 10:52
Открыл группу Виктора Понедельника в которой я числюсь и вижу, что я нахожусь на 37 месте с 0 набранными очками. Хотя за этот месяц я выиграл 28600 очков.
Да и ещё показывает месяц февраль, а март месяц отсутствует. Но и в феврале я набирал очки.
Да и уточните пожалуйста в какой день будет финальный турнир и будет ли он вообще исходя из сложившейся ситуации?
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