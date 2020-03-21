ПСЖ начал переговоры с Аллегри

Сообщается, что бывший главный тренер «Ювентуса» Массимилиано Аллегри может возглавить ПСЖ.
Французский клуб уже инициировал переговоры с итальянским наставником. ПСЖ не совсем доволен нынешним тренером команды Томасом Тухелем, поэтому рассматривает Аллегри в качестве альтернативного варианта.
Ранее отмечалось, что Аллегри претендует на пост главного тренера «Манчестер Юнайтед».
Я вижу Вас в группе Альберта Шестернева, Вы в ней на третьем месте с 28600 очков.
По финальному турниру уточняем.
Я вижу Вас в группе Альберта Шестернева, Вы в ней на третьем месте с 28600 очков.
По финальному турниру уточняем.
Да и ещё показывает месяц февраль, а март месяц отсутствует. Но и в феврале я набирал очки.
Да и уточните пожалуйста в какой день будет финальный турнир и будет ли он вообще исходя из сложившейся ситуации?
Да и ещё показывает месяц февраль, а март месяц отсутствует. Но и в феврале я набирал очки.
Да и уточните пожалуйста в какой день будет финальный турнир и будет ли он вообще исходя из сложившейся ситуации?