Зидан останется на посту главного тренера «Реала» независимо от результатов

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сегодня, 12:16

По информации испанского издания AS, руководство «Реала» продолжит сотрудничество с главным тренером вне зависимости от того, какие результаты покажет команда по итогам сезона.

Сообщается, что из-за приостановки чемпионата Испании, связанной с пандемией коронавируса, боссам мадридского клуба пришлось досрочно начать планирование на следующий сезон. Изначально в планах руководителей было принять решение по будущему Зидана после завершения сезона, отталкиваясь от достигнутых результатов.

Теперь же французский специалист в любом случае сохранит свой пост на следующий сезон, подготовка к следующему сезону при Зинедине уже началась.

Ранее аналогичная новость пришла из стана «Барселоны».