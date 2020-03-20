Зидан останется на посту главного тренера «Реала» независимо от результатов

По информации испанского издания AS, руководство «Реала» продолжит сотрудничество с главным тренером Зинедином Зиданом вне зависимости от того, какие результаты покажет команда по итогам сезона.
Сообщается, что из-за приостановки чемпионата Испании, связанной с пандемией коронавируса, боссам мадридского клуба пришлось досрочно начать планирование на следующий сезон. Изначально в планах руководителей было принять решение по будущему Зидана после завершения сезона, отталкиваясь от достигнутых результатов.
Теперь же французский специалист в любом случае сохранит свой пост на следующий сезон, подготовка к следующему сезону при Зинедине уже началась.
Ранее аналогичная новость пришла из стана «Барселоны».