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Зидан останется на посту главного тренера «Реала» независимо от результатов

сегодня, 12:16

По информации испанского издания AS, руководство «Реала» продолжит сотрудничество с главным тренером Зинедином Зиданом вне зависимости от того, какие результаты покажет команда по итогам сезона.

Сообщается, что из-за приостановки чемпионата Испании, связанной с пандемией коронавируса, боссам мадридского клуба пришлось досрочно начать планирование на следующий сезон. Изначально в планах руководителей было принять решение по будущему Зидана после завершения сезона, отталкиваясь от достигнутых результатов.

Теперь же французский специалист в любом случае сохранит свой пост на следующий сезон, подготовка к следующему сезону при Зинедине уже началась.

Ранее аналогичная новость пришла из стана «Барселоны».

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Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
сегодня в 12:53
У каждого свои заботы...
BOSSHUGOBOSS
BOSSHUGOBOSS
сегодня в 12:34
Пересу ничего не будет стоить уволить его в середине сезона например😀
FERIS
FERIS
сегодня в 12:24
Не было бы счастья да несчастье помогло.
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