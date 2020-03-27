МЮ намерен предоставить Санчо седьмой номер, если игрок перейдет в клуб

«Манчестер Юнайтед» намерен предоставить полузащитнику дортмундской «Боруссии» Джейдону Санчо футболку с седьмым номером, если тот согласится перейти в стан «красных дьяволов», сообщает источник со ссылкой на Evening Standard.
Седьмой номер является знаковым для «Юнайтед» — под ним в клубе играли Джордж Бест, Эрик Кантона, Дэвид Бекхэм и Криштиану Роналду.
Отметим, что «Манчестер Юнайтед» считается одним из основных претендентов на трансфер Джейдона Санчо. По данным СМИ, в переходе игрока также заинтересованы «Челси» и «Ливерпуль».