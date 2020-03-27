МЮ намерен предоставить Санчо седьмой номер, если игрок перейдет в клуб

1585258076

сегодня, 00:27

«Манчестер Юнайтед» намерен предоставить полузащитнику дортмундской «Боруссии» футболку с седьмым номером, если тот согласится перейти в стан «красных дьяволов», сообщает источник со ссылкой на Evening Standard.

Седьмой номер является знаковым для «Юнайтед» — под ним в клубе играли , , и .