«Динамо» Москва — «Акрон». Прогноз на матч чемпионата России. (8.11.2025)

1762461020

06 ноября 2025, 23:30

Ставки букмекеров

Если посмотреть на линию букмекерской конторы Лига Ставок, можно сделать вывод, что фаворитом в этом матче являются «динамовцы». Команда играет на своем стадионе, и поставить на ее победу можно по коэффициенту 1.4. Победа «Акрона» оценивается по 5.1, а ничейный исход принесет игроку выигрыш по коэффициенту 7.3.

Букмекеры верят в верховой матч и предлагают ставку на ТБ 2.5 – 1.47. Сделать ставку на низовой матч ТМ 2.5 можно по коэффициенту 2.6. Велика вероятность того, что команды обменяются голами. На такой вариант коэффициент составляет 1.7.

Форма команд

«Динамо» Москва проводит откровенно слабый сезон и пока Валерию Карпину не удается наладить стабильную игру. Команда занимает лишь восьмое место с 17 баллами практически на экваторе чемпионата России и на два пункта опережает нынешнего соперника. Коллектив играет на своем поле и надеется добиться преимущества и также набрать важные три балла, чтобы продвинуться вперед. Два последних матча «Динамо» Москва завершились победой над «Зенитом» в кубке России (3:1) и ничьей на выезде с «Рубином» в РПЛ (0:0).

«Акрон» проиграл всего один поединок из пяти последних встреч, что говорит о старании команды играть стабильно и избегать зоны вылета. На данный момент в активе команды из Тольятти уже 15 очков и гости надеются побороться за очки в этом поединке, хотя букмекеры считают их абсолютными аутсайдерами. Два последних матча «Акрона» завершились победой в чемпионате над «Ростовом» (1:0) и ничьей с «Локомотивом» (1:1).

Информация для ставок

«Динамо» проиграло два из десяти последних матчей во всех турнирах в основное время

Четыре из пяти последних матчей «Акрона» завершились тоталом меньше 2.5 мячей

Московский клуб выиграл два из трех последних поединка у «Акрона»

Прогноз

Предстоящий матч обещает быть интересным и обе команды наверняка будут иметь моменты у ворот соперника. Предлагаем сделать ставку «обе забьют» по коэффициенту 1.7 в букмекерской конторе Лига Ставок.