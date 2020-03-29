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Мата рассказал о своей роли наставника для молодых игроков МЮ

сегодня, 16:22

Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Хуан Мата поделился с подкастом UTD сведениями о своей роли в составе «красных дьяволов». По словам Маты, опыт в футболе позволяет ему давать советы молодым партнерам по команде.

Я чувствую молодость в теле и душе, честно, но, очевидно, что я играю в клубе, английском футболе и на профессиональном уровне в целом уже 12-13 лет. Так что это дает мне надлежащий опыт, чтобы, особенно в трудных ситуациях, вести себя определенным образом или давать советы молодым игрокам. Думаю, он (главный тренер МЮ Оле-Гуннар Сульшер – ред.) ценит во мне и эти качества.   

Отметим, что ранее Мата рассказал об отношении игроков «Ман Юнайтед» к Сульшеру.

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Все комментарии
Klaksvikar Itrottarselag
Klaksvikar Itrottarselag
сегодня в 17:20
Хуан, старина.. Прожил два понедельника, а уже почувствовал себя дембелем, как-то рановато.
drug01
drug01
сегодня в 16:44
Играй на хороший результат!
shlomo
shlomo
сегодня в 16:26
Удачи на этом поприще....
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