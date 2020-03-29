Дуглас Коста: «Я не знаю, когда мы вернемся на поле»

Вингер «Ювентуса» в интервью Esporte Interativo поделился мыслями об эпидемии коронавируса в Италии.

Я не знаю, когда мы вернемся на поле. В данный момент мы только тренируемся. Проблема с урезанием зарплаты сложна. Потому что, когда вы просите у футболиста деньги, он начинает жаловаться. Мы уже обсуждали это всё друг с другом, и мы знали, что в любой момент ситуация может ухудшиться.

Однако наш клуб не виноват, он не несет ответственности за вирус. Никто не мог предсказать, что так будет. Сейчас мы ждем улучшения ситуации в Италии. Мы должны были вернуться на поле 3 апреля, но Кьеллини сказал, что мы снова можем заиграть 15 или 20 апреля, если все будет хорошо.