ГлавнаяНовости

Дуглас Коста: «Я не знаю, когда мы вернемся на поле»

сегодня, 14:55

Вингер «Ювентуса» Дуглас Коста в интервью Esporte Interativo поделился мыслями об эпидемии коронавируса в Италии. 

Я не знаю, когда мы вернемся на поле. В данный момент мы только тренируемся. Проблема с урезанием зарплаты сложна. Потому что, когда вы просите у футболиста деньги, он начинает жаловаться. Мы уже обсуждали это всё друг с другом, и мы знали, что в любой момент ситуация может ухудшиться. 

Однако наш клуб не виноват, он не несет ответственности за вирус. Никто не мог предсказать, что так будет. Сейчас мы ждем улучшения ситуации в Италии. Мы должны были вернуться на поле 3 апреля, но Кьеллини сказал, что мы снова можем заиграть 15 или 20 апреля, если все будет хорошо.

Все новости
Тер Штеген: «В стадионе „Сан-Паоло“ есть что-то особенное»
Сегодня, 13:57 Комментарии0
Эранио: «Бобан покинул сцену, когда начали появляться проблески света»
Сегодня, 13:17 Комментарии2
Итальянский спорт получит 400 млн евро в качестве поддержки от властей
Сегодня, 13:10 Комментарии3
Мата: «Мы поддерживаем Сульшера — это признак того, что дела идут неплохо»
Сегодня, 13:06 Комментарии0
Хави выступил за переход Неймара в «Барселону»
Сегодня, 12:49 Комментарии10
Президент FIGC: «Возобновить сезон? У нас есть время до июля»
Сегодня, 11:56 Комментарии8
Обсудить
Все комментарии
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100