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Тер Штеген: «В стадионе „Сан-Паоло“ есть что-то особенное»

сегодня, 13:57
НаполиЛоготип футбольный клуб Наполи (Неаполь)1 : 1Логотип футбольный клуб БарселонаБарселонаМатч завершен

Вратарь «Барселоны» Марк-Андре Тер Штеген в интервью El Pais высказался о стадионе «Сан-Паоло», на котором каталонцы в прошлом месяце сыграли вничью с «Наполи» (1:1) в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов. Ответная встреча была отложена на неопределенный срок из-за пандемии коронавируса.  

«Сан-Паоло» — не очень современный стадион, это правда, но в нем есть что-то особенное. Там ты чувствуешь давление фанатов, они играют важную роль. Мне нравятся такие матчи. Еще можно вспомнить встречи с «Атлетиком» из Бильбао. Это поединки, в которых ты играешь перед болельщиками, действительно поддерживающими свою команду.

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