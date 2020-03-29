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Хави выступил за переход Неймара в «Барселону»

сегодня, 12:49

Бывший полузащитник «Барселоны» Хави, ныне тренирующий «Аль-Садд», в беседе с El Magazine заявил, что на месте руководства «сине-гранатовых» усилил бы состав команды форвардом ПСЖ Неймаром.

Я подписал бы форварда, способного играть на фланге — такого, как Неймар. Не знаю, вписался ли бы он в коллектив с социальной точки зрения, но в плане футбола у меня нет сомнений, что это был бы захватывающий трансфер.

Отметим, что «Барса» продолжает рассматривать вопрос трансфера Неймара. Сообщалось, что каталонцы готовы включить форварда Антуана Гризманна в сделку по переходу бразильца.  

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ALBA BARCELONA 21
ALBA BARCELONA 21 ответил Зидан 1972
сегодня в 13:46
Когда он уходил,фанаты Барсы признали его п.....ом !интересно,если он возвращается туда же, как фанаты барсы будут называть это место........
П....с вернулся скажем на свое законнное место и стал не п..сом.
Зидан 1972
Зидан 1972 ответил Звезда по имени Солнце
сегодня в 13:38
Ну, у португальского гея поклонников тоже много, даже футболки с ним носят!
при чем другие,речь идет о конкретном человеке которого обзывали последним словом!
Звезда по имени Солнце
Звезда по имени Солнце ответил Зидан 1972
сегодня в 13:26
Когда он уходил,фанаты Барсы признали его п.....ом !интересно,если он возвращается туда же, как фанаты барсы будут называть это место........
Ну, у португальского гея поклонников тоже много, даже футболки с ним носят!
Звезда по имени Солнце
Звезда по имени Солнце
сегодня в 13:25
А когда Хави главным в Барсе будет?
ОПС
ОПС
сегодня в 13:17
Бегунок
Зидан 1972
Зидан 1972 ответил STVA 1
сегодня в 13:05
И вот зачем уходил!Понятно что деньги,но теперь вот мается!
Когда он уходил,фанаты Барсы признали его п.....ом !интересно,если он возвращается туда же, как фанаты барсы будут называть это место........
shlomo
shlomo
сегодня в 13:04
Перебежчик фиговый....
STVA 1
STVA 1
сегодня в 12:56
И вот зачем уходил!Понятно что деньги,но теперь вот мается!
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