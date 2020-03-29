Хави выступил за переход Неймара в «Барселону»

Бывший полузащитник «Барселоны» Хави, ныне тренирующий «Аль-Садд», в беседе с El Magazine заявил, что на месте руководства «сине-гранатовых» усилил бы состав команды форвардом ПСЖ Неймаром.

Я подписал бы форварда, способного играть на фланге — такого, как Неймар. Не знаю, вписался ли бы он в коллектив с социальной точки зрения, но в плане футбола у меня нет сомнений, что это был бы захватывающий трансфер.