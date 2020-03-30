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Норманн: «Я в полном восторге и от клуба, и от города»

сегодня, 13:28

Полузащитник «Ростова» Матиас Норманн в интервью «Матч ТВ» рассказал, почему перешел в донской клуб:

Началось с того, что Бьерн Сигурдарсон много рассказывал о «Ростове». В какой-то момент понял, что хочу туда попасть. Хотя все вокруг говорили мне: «Даже не вздумай туда ехать». Я не послушался, и теперь я здесь. Мне говорили, что в Ростове люди не ходят на стадион. Спросил об этом у Бьерна. Тот мне выдает: «Больше 30 тысяч». И я понимаю, что это больше, чем в «Брайтоне». Когда увидел стадион, познакомился с тренером, осознал уровень профессионализма в клубе, тогда понял, что хочу быть в этом клубе. Ну и сейчас я в полном восторге. Вкусная еда, отличный клуб, приятные люди, всё дешево на фоне Скандинавии. Здесь приятно и легко жить.

Ранее Норманн назвал самого крутого спортсмена в Норвегии. 

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Mikki
Mikki ответил max74
сегодня в 14:46, ред.
---прогнозов не на матчи-- Что за зверь такой ?
Типа подпишет ли Роналду в апреле контракт с МЮ и тд
max74
max74
сегодня в 14:34
---прогнозов не на матчи--

Что за зверь такой ?
max74
max74
сегодня в 14:30
Матиас, жги
астап бендер
астап бендер
сегодня в 14:26
Вот и играй,не дёргайся.
cska vperiod
cska vperiod
сегодня в 13:50
Наслаждайся.
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