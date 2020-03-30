Норманн: «Я не умею кататься на лыжах»

Норвежский полузащитник «Ростова» Матиас Норманн назвал самого крутого спортсмена в своей стране, а также заявил, что не умеет кататься на лыжах:

Знаете, я не хожу в лес, не катаюсь на лыжах и не рыбачу. Зато люблю тренировки на поле. Катание на лыжах оставлю кому-нибудь другому. Это всё вообще не про меня. Смотрю ли я чемпионаты мира по лыжам? Нет. Умею ли я на них кататься? Тоже нет. Я как-то пытался попробовать, но чуть не убился. Тогда я мог получить серьезную травму и решил больше не прикасаться к лыжам с того момента.

Бьорндален? Он вроде на лыжах бегает и стреляет. Про него я слышал, конечно. Нортуг (норвежский лыжник — прим.)? Я точно его знаю. Кто круче: Нортуг или Сульшер? Для меня, очевидно, Оле-Гуннар.