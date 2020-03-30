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Спайич: «„Црвена Звезда“ подписала меня в 13 лет, заплатив мячами»

сегодня, 12:52

Защитник «Краснодара» Урош Спайич рассказал о начале своей футбольной карьеры:

Клуб «Раднички», в академии которого я начинал заниматься футболом, всегда высоко котировался в Сербии. У меня был хороший тренер. Когда мне было 13 лет, поступило приглашение от главной команды страны — «Црвены Звезды». Отказать было невозможно. За мой переход заплатили футбольными мячами. Никаких денег! В детстве я поставил перед собой определенные цели. Нет, не стать миллионером, а получить образование, быть лучшим в футболе и сделать так, чтобы семья мной гордилась. Считаю, что я достиг этих целей.

Напомним, что Спайич выступает за «Краснодар» с 2018 года.

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cska vperiod
cska vperiod
сегодня в 13:29
Побратимы хрющек.
25процентный клоун
25процентный клоун
сегодня в 13:21
За Кокорина заваркой и хлебом отбашляли
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