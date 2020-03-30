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Гризманн: «Скучаю по футболу. Франции на руку перенос Евро»

сегодня, 10:27

Нападающий «Барселоны» и сборной Франции Антуан Гризманн рассказал, что скучает по футболу, а также поделился мнением о переносе Евро на 2021 год:

Я бы хотел получить седьмой номер в «Барселоне». Моя самоизоляция проходит хорошо, однако я невероятно соскучился по футболу. Без понятия, когда турниры снова возобновятся.

Я расстроен из-за переноса Евро, но у Франции было слишком много травмированных в этом сезоне. Для Франции этот перенос к лучшему.

Ранее скаут Эрик Олхатс заявил, что Гризманн не наслаждается футболом в «Барселоне». 

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VIPded
VIPded
сегодня в 11:56
По Атлетико не скучаешь, предатель?)))
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