Кейн: «Думаю, я построил хорошие отношения с Моуриньо»

Нападающий «Тоттенхэма» заявил, что у него сложились хорошие отношения с главным тренером «шпор» .

Он честный парень. Если ты ему нравишься, он тебе это скажет. Если ты ему не нравишься, он тебе это скажет.

Думаю, я построил хорошие отношения с ним. Здорово работать под руководством такого тренера, как Жозе. Когда я рос и следил за Премьер-Лигой, он был большой частью этого турнира. Это еще одна возможность для меня работать с одним из лучших тренеров в мире.