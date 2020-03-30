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Кейн: «Думаю, я построил хорошие отношения с Моуриньо»

сегодня, 10:36

Нападающий «Тоттенхэма» Харри Кейн заявил, что у него сложились хорошие  отношения с главным тренером «шпор» Жозе Моуриньо.

Он честный парень. Если ты ему нравишься, он тебе это скажет. Если ты ему не нравишься, он тебе это скажет.

Думаю, я построил хорошие отношения с ним. Здорово работать под руководством такого тренера, как Жозе. Когда я рос и следил за Премьер-Лигой, он был большой частью этого турнира. Это еще одна возможность для меня работать с одним из лучших тренеров в мире.

Отметим, что ранее Кейн высказался о своем возможном уходе из «Тоттенхэма».

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