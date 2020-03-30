Кейн: «Думаю, я построил хорошие отношения с Моуриньо»

Нападающий «Тоттенхэма» Харри Кейн заявил, что у него сложились хорошие отношения с главным тренером «шпор» Жозе Моуриньо.
Он честный парень. Если ты ему нравишься, он тебе это скажет. Если ты ему не нравишься, он тебе это скажет.
Думаю, я построил хорошие отношения с ним. Здорово работать под руководством такого тренера, как Жозе. Когда я рос и следил за Премьер-Лигой, он был большой частью этого турнира. Это еще одна возможность для меня работать с одним из лучших тренеров в мире.
Отметим, что ранее Кейн высказался о своем возможном уходе из «Тоттенхэма».