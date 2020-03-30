Мендеш — о переходе Роналду в МЮ в 2003 году: «Это идеальный клуб для него»

Жорже Мендеш, который является агентом нападающего «Ювентуса» , вспомнил переход португальца в «Манчестер Юнайтед» в 2003 году:

Тренер — самая главная составляющая в любом трансфере. Все клубы хотели подписать Роналду, но сначала хотели вернуть его в аренду в «Спортинг». Только Алекс Фергюсон пожелал взять его сразу. Я не сомневался, что это было лучшее решение. Был уверен, что МЮ — идеальный клуб для Криштиану.