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Мендеш — о переходе Роналду в МЮ в 2003 году: «Это идеальный клуб для него»

сегодня, 10:06

Жорже Мендеш, который является агентом нападающего «Ювентуса» Криштиану Роналду, вспомнил переход португальца в «Манчестер Юнайтед» в 2003 году:

Тренер — самая главная составляющая в любом трансфере. Все клубы хотели подписать Роналду, но сначала хотели вернуть его в аренду в «Спортинг». Только Алекс Фергюсон пожелал взять его сразу. Я не сомневался, что это было лучшее решение. Был уверен, что МЮ — идеальный клуб для Криштиану.

 Ранее Мендеш заявил, что Роналду может завершить карьеру в «Ювентусе».

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Все комментарии
Duda Gigolaev Osetin
Duda Gigolaev Osetin
сегодня в 11:18
Привёл бы ты второго Роналду в клуб... Времени сколько прошло
Владимир Ушаков
Владимир Ушаков
сегодня в 11:09
Конечно, сэр Алекс стал для Роналду вторым отцом
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