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Хави заявил, что Санчо и Гнабри усилили бы «Барселону»

сегодня, 16:31

Экс-полузащитник «Барселоны» Хави, ныне тренирующий катарский «Аль-Садд», заявил, что его бывшему клубу не хватает фланговых нападающих. По словам Хави, каталонцам стоит присмотреться к вингерам Джейдону Санчо (дортмундская «Боруссия») и Сержу Гнабри («Бавария»).

У «Барселоны» есть хорошие игроки в центральной зоне, но им не хватает вингеров – таких, как у «Баварии». «Барсе» не нужно много новых игроков – стоит присмотреться к Джейдону Санчо и Сержу Гнабри.

Отметим, что ранее Хави выступил за переход форварда ПСЖ Неймара в «Барселону».

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