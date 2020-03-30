Хави заявил, что Санчо и Гнабри усилили бы «Барселону»

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сегодня, 16:31

Экс-полузащитник «Барселоны» Хави, ныне тренирующий катарский «Аль-Садд», заявил, что его бывшему клубу не хватает фланговых нападающих. По словам Хави, каталонцам стоит присмотреться к вингерам (дортмундская «Боруссия») и («Бавария»).

У «Барселоны» есть хорошие игроки в центральной зоне, но им не хватает вингеров – таких, как у «Баварии». «Барсе» не нужно много новых игроков – стоит присмотреться к Джейдону Санчо и Сержу Гнабри.