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Янг: «Хочу остаться в „Интере“, чтобы побеждать»

сегодня, 16:12

Защитник «Интера» Эшли Янг ответил на вопрос, хочет ли он остаться в миланском клубе:

Конечно, хочу. Я люблю Милан и Италию. Фанаты очень тепло относятся ко мне. Хочу остаться, чтобы побеждать. Учу итальянский. Люди здесь очень страстные.

Я сразу почувствовал страсть Конте, когда он мне позвонил. Я решил, что перейду в «Интер», чтобы стать частью чего-то большого. Конте во время матчей не сидит ни секунды. Это мотивирует футболистов. Он прирожденный боец с менталитетом победителя.

Ранее Янг поделился мнением о карантине, введенном из-за пандемии коронавируса. 

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