Линекер назвал клубы, в которых может продолжить карьеру Кейн

Бывший форвард сборной Англии Гари Линекер поделился мнением о том, в каких клубах может продолжить карьеру нападающий «Тоттенхэма» , если решит сменить прописку.

Очевидно, что в Англии есть клубы, которые хотели бы иметь его в своем составе. Можно посмотреть на «Манчестер Сити» — Серхио Агуэро уже 32 года. «Манчестер Юнайтед» отчаянно нуждается в центрфорварде.

Также есть «Барселона» — Луис Суарес понемногу теряет физические кондиции, поэтому они могут искать центрального нападающего, кто знает… Даже если взять «Реал» — Карим Бензема уже не молод. Будут один или два гиганта мирового футбола, которые займутся поисками нападающего.