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Подольски: «Травмы помешали Гнабри закрепиться в „Арсенале“»

сегодня, 16:02

Нападающий «Антальяспора» Лукас Подольски вспомнил выступление полузащитника «Баварии» Сержа Гнабри за «Арсенал»:

Ему не везло с травмами, однако на тренировках он хорошо себя проявлял. Мы вместе проводили время вне поля. Однако футбол таков, что нужно найти тренера, который придаст тебе уверенности в своих силах.

Серж очень силен и быстр. Он умеет бить с двух ног. Немного похож на меня, но я не умею так бить с правой ноги. Я очень рад, что у него все хорошо в «Баварии».

Ранее бывший наставник «Арсенала» Арсен Венгер заявил, что «Бавария» украла Гнабри у «канониров».

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