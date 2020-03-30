Подольски: «Травмы помешали Гнабри закрепиться в „Арсенале“»

Нападающий «Антальяспора» вспомнил выступление полузащитника «Баварии» за «Арсенал»:

Ему не везло с травмами, однако на тренировках он хорошо себя проявлял. Мы вместе проводили время вне поля. Однако футбол таков, что нужно найти тренера, который придаст тебе уверенности в своих силах.

Серж очень силен и быстр. Он умеет бить с двух ног. Немного похож на меня, но я не умею так бить с правой ноги. Я очень рад, что у него все хорошо в «Баварии».