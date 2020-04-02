Ибрагимович: «Я ещё не знаю, что хочу делать дальше»

Нападающий «Милана» в интервью Svenska Dagbladet высказался относительно своего будущего. Ранее появился слух о том, что 38-летний игрок решил покинуть миланский клуб.

Посмотрим. Я ещё не знаю, что хочу [делать дальше]. Такое чувство, что ситуация меняется с каждым днём. Италия – мой второй дом, и снова играть на переполненном «Сан-Сиро» было волшебно. Мне не хватало страсти, которую испытывают итальянцы к своему футболу.

Я хочу продолжать развиваться, но думаю не только о себе и футболе, но и обо всём, что меня окружает – о своей семье и собственном благополучии. Футбол – это моя работа, но в моей жизни есть много чего ещё.

Я хочу узнать что-то новое, стать лучшим человеком и донести это до окружающих, но не только лишь на футбольном поле.