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Ибрагимович: «Я ещё не знаю, что хочу делать дальше»

сегодня, 04:29

Нападающий «Милана» Златан Ибрагимович в интервью Svenska Dagbladet высказался относительно своего будущего. Ранее появился слух о том, что 38-летний игрок решил покинуть миланский клуб.

Посмотрим. Я ещё не знаю, что хочу [делать дальше]. Такое чувство, что ситуация меняется с каждым днём. Италия – мой второй дом, и снова играть на переполненном «Сан-Сиро» было волшебно. Мне не хватало страсти, которую испытывают итальянцы к своему футболу.

Я хочу продолжать развиваться, но думаю не только о себе и футболе, но и обо всём, что меня окружает – о своей семье и собственном благополучии. Футбол – это моя работа, но в моей жизни есть много чего ещё.

Я хочу узнать что-то новое, стать лучшим человеком и донести это до окружающих, но не только лишь на футбольном поле. 

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