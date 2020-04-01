«Манчестер Юнайтед» не собирается платить за Сауля больше 80 млн евро

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сегодня, 16:20

По информации испанских СМИ , «Манчестер Юнайтед» не готов идти на огромные финансовые траты ради покупки полузащитника «Атлетико» Сауля Ньигеса.

Источник сообщает, что отступные за 25-летнего хавбека «матрасники» выставили в размере 150 млн евро. МЮ готов потратить на трансфер не более 80 млн.

Также отмечается, что «Атлетико» может снизить цену в связи с кризисом из-за коронавируса.