ГлавнаяНовости

«Манчестер Юнайтед» не собирается платить за Сауля больше 80 млн евро

сегодня, 16:20

По информации испанских СМИ, «Манчестер Юнайтед» не готов идти на огромные финансовые траты ради покупки полузащитника «Атлетико» Сауля Ньигеса.

Источник сообщает, что отступные за 25-летнего хавбека «матрасники» выставили в размере 150 млн евро. МЮ готов потратить на трансфер не более 80 млн.

Также отмечается, что «Атлетико» может снизить цену в связи с кризисом из-за коронавируса.

Все новости
Слухи«Рома» намерена подписать Педро
Сегодня, 17:11 Комментарии5
«Реал» готов рассмотреть предложения по трансферу Йовича
Сегодня, 15:45 Комментарии9
«Эвертон» и «Вулверхэмптон» — в числе претендентов на трансфер Хамеса
Сегодня, 15:33 Комментарии1
ПСЖ поспорит с «Ювентусом» и «Челси» за трансфер Хакими
Сегодня, 15:07 Комментарии4
Слухи«Юве» передумал продавать Игуаина в связи с кризисом из-за коронавируса
Сегодня, 14:14 Комментарии2
Слухи«Челси» и «Арсенал» поспорят за Умтити
Сегодня, 13:29 Комментарии3
Обсудить
Сортировать
Все комментарии
Владимир Ушаков
Владимир Ушаков
сегодня в 17:11
Если Погба остается то Сауль не нужен
dimagas2
dimagas2 ответил cska vperiod
сегодня в 16:51
Таких денег скоро и у мешков не будет.
Ну так Атлетико тратит больше любого мешка)))
125 пионер
65 Костя
57 Днората.
И по мелочи еще человек 5-7.
cska vperiod
cska vperiod
сегодня в 16:41
Таких денег скоро и у мешков не будет.
ДСА
ДСА
сегодня в 16:27
80 тоже много
VAN ARM
VAN ARM
сегодня в 16:21
значит не нужен
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100