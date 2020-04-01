«Манчестер Юнайтед» не собирается платить за Сауля больше 80 млн евро

По информации испанских СМИ, «Манчестер Юнайтед» не готов идти на огромные финансовые траты ради покупки полузащитника «Атлетико» Сауля Ньигеса.
Источник сообщает, что отступные за 25-летнего хавбека «матрасники» выставили в размере 150 млн евро. МЮ готов потратить на трансфер не более 80 млн.
Также отмечается, что «Атлетико» может снизить цену в связи с кризисом из-за коронавируса.
125 пионер
65 Костя
57 Днората.
И по мелочи еще человек 5-7.
125 пионер
65 Костя
57 Днората.
И по мелочи еще человек 5-7.