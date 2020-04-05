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Ширер: «Мог перейти в МЮ, но Фергюсон не разрешил мне бить пенальти»

вчера, 21:24

Бывший форвард сборной Англии Алан Ширер признался, что мог перейти в МЮ. Это случилось, когда футболист выступал за «Блэкберн».

Кевин Киган и сэр Алекс Фергюсон приезжали ко мне домой, но это произошло в один день! С Киганом я встретился утром, а уже потом ко мне приехала делегация МЮ. Фергюсон спросил, вел ли я уже переговоры с другими клубами, а я ответил, что утром ко мне приезжал Киган из «Ньюкасла». Алекс ответил, что у него нет шансов. Впрочем, я склонялся к этому переходу, но в итоге выбрал «сорок». 

В чем было отличие переговоров с МЮ и «Ньюкаслом»? Фергюсон не разрешил мне бить пенальти. Он сказал, что их уже исполняет Кантона.

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Все комментарии
AgentART
AgentART
сегодня в 11:58
Чего теперь вспоминать.
ЮЗИК
ЮЗИК
сегодня в 10:31
Из за того пустяка как пенальти, упустил кучу трофеев с МЮ
dimagas2
dimagas2
вчера в 21:27
Думал такие детали уже по ходу дела решают)))
shlomo
shlomo
вчера в 21:24
Не судьба...
Q-J-G
Q-J-G
вчера в 21:24
бывает
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