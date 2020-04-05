Ширер: «Мог перейти в МЮ, но Фергюсон не разрешил мне бить пенальти»

Бывший форвард сборной Англии признался, что мог перейти в МЮ . Это случилось, когда футболист выступал за «Блэкберн».

Кевин Киган и сэр Алекс Фергюсон приезжали ко мне домой, но это произошло в один день! С Киганом я встретился утром, а уже потом ко мне приехала делегация МЮ . Фергюсон спросил, вел ли я уже переговоры с другими клубами, а я ответил, что утром ко мне приезжал Киган из «Ньюкасла». Алекс ответил, что у него нет шансов. Впрочем, я склонялся к этому переходу, но в итоге выбрал «сорок».