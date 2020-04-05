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Тренер «Витебска» — о коронавирусе: «Страх хуже болезни»

вчера, 21:06
СмолевичиЛоготип футбольный клуб Смолевичи0 : 1Логотип футбольный клуб ВитебскВитебскМатч завершен

Главный тренер «Витебска» Сергей Ясинский после победы над «Смолевичами» поделился мнением о ситуации с пандемией коронавируса:

Нужно ли продолжать чемпионат? Мало зрителей на трибунах — и хорошо. Не нужно забывать о пандемии. Мы должны соблюдать рекомендации по карантину и всему остальному. Сегодня было много камер, а значит, нас смотрят по ТВ.

Наше футбольное сообщество небольшое и обособленное — человек 500. А это меньше, чем на фабриках, заводах. При этом каждый из футболистов под наблюдением медиков. Они никуда не ходят — бары и кафе подзакрыли. Видимо, и сами футболисты опасаются, живут обособленно. Больных пока среди них нет. Считаю, пока никто не заболел, нужно играть. Сейчас еще и солнышко выйдет — оно против вирусов.

Лично я играл бы. А зрители пускай остаются дома, у телеэкранов.

В притче мудрец сказал, что от эпидемии погибнет пять тысяч человек. Погибло пятнадцать тысяч. К нему в недоумении: «Ты же обещал, что будет меньше». «Все правильно. Я сказал, что 5000 — от эпидемии. Остальные умерли от страха». Страх хуже болезни. Да, она серьезна, с ней нужно бороться, но это не значит, что нужно все бросить.

Люди [в стране] ходят на работу. Безусловно, всем нам надо соблюдать меры предосторожности. Пустые трибуны пускай не вводят в заблуждение. Нас смотрят уже много людей — больше, чем могло бы прийти. И хорошо, что зрители не ходят на стадион.

Я сказал бы болельщикам: если вы такие безбашенные, то приходите, садитесь на пустой трибуне, получайте удовольствие. Если вас пятеро — сядьте по разным секторам.

А футбол красиво можно и по ТВ смотреть. Все нужно делать с умом. Будьте здоровы.

На данный момент в Беларуси выявлено 562 случая заражения COVID-19. 8 человек скончались.

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Все комментарии
galem72
galem72 ответил mihaluch
сегодня в 10:17
Пока ни кто не заболел можно продолжать чемпионат.
"...пока ни кто не заболел..."

А корону у белых кто-то официально выявляет, чтоб её там болеть? В советах паралимпиаду80 тоже брежнев не стал проводить, потому что в стране якобы не было инвалидов. Так что усатый диктатор идёт по такому же принципу, чтоб не вводить ЧС и карантин.
galem72
galem72
сегодня в 10:04
"...сейчас еще и солнышко выйдет — оно против вирусов..."

Вот оно лекарство против короны. Просто белорусский "гений"! В Италии просто Солнца нет на небе, вот они там все и болеют.
mihaluch
mihaluch
вчера в 22:10
Пока ни кто не заболел можно продолжать чемпионат.
Алексей Коротеев
Алексей Коротеев
вчера в 21:52
Бережёного Бог бережёт !
zsb1961
zsb1961
вчера в 21:49
Нельзя ни преувеличивать, ни преуменьшать!
cska vperiod
cska vperiod
вчера в 21:40
Частично соглашусь.
Q-J-G
Q-J-G
вчера в 21:17
болезнь хуже страха.
Lazurny
Lazurny
вчера в 21:17
И это правда.
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
вчера в 21:08
Неизвестность угнетает...
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