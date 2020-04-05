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Сотрудник «Ливерпуля»: «Не чувствую себя частью этой семьи»

вчера, 20:48

Сотрудник «Ливерпуля» на условиях анонимности поделился мнением об участии клуба в правительственной программе, в рамках которой государство выплатит 80% зарплаты работникам:

Клуб называет своих сотрудников семьей. Однако я не чувствую этого.

Почему клуб с оборотом в миллионы фунтов использует государственную программу, когда другим компаниям она больше нужна сейчас? Я расстроен. Считаю, что эта программа должна использоваться там, где предприятия столкнулись с кризисом. Особенно обидно, что «Эвертон» не пошел на такой шаг.

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Все комментарии
Adepta
Adepta
вчера в 22:33
Правду говорит.
dzvinka
dzvinka
вчера в 21:58, ред.
ну да , анонимный сотрудник с удостовирением сотрудника газеты сан))
ДАША Д
ДАША Д
вчера в 21:33
Пилит под собой сук.
mihaluch
mihaluch
вчера в 20:50
Не факт
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