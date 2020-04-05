Сотрудник «Ливерпуля»: «Не чувствую себя частью этой семьи»

Сотрудник «Ливерпуля» на условиях анонимности поделился мнением об участии клуба в правительственной программе, в рамках которой государство выплатит 80% зарплаты работникам:

Клуб называет своих сотрудников семьей. Однако я не чувствую этого.

Почему клуб с оборотом в миллионы фунтов использует государственную программу, когда другим компаниям она больше нужна сейчас? Я расстроен. Считаю, что эта программа должна использоваться там, где предприятия столкнулись с кризисом. Особенно обидно, что «Эвертон» не пошел на такой шаг.