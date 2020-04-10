Магуайр поможет продовольствием пенсионерам родного города

Защитник «Манчестер Юнайтед» поможет пенсионерам в родном Шеффилде во время пандемии коронавируса.

Английский футболист организовал доставку пакетов с едой и предметами первой необходимости нуждающимся из округа Мосборо (Шеффилд). Об этом сообщили на страницах городского форума.

С нами связался наш местный парень Харри Магуайр, и у нас есть несколько приятных новостей, которыми можно поделиться.

Футболист «Манчестер Юнайтед» и сборной Англии любезно предложил предоставить пакеты с едой и предметами первой необходимости пожилым людям (от 70 лет и старше) в округе Мосборо. Гарри осознает трудности, с которыми сталкиваются некоторые наши пожилые жители, а также члены семьи, друзья и опекуны, которые присматривают за ними.