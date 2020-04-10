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Магуайр поможет продовольствием пенсионерам родного города

сегодня, 12:38

Защитник «Манчестер Юнайтед» Харри Магуайр поможет пенсионерам в родном Шеффилде во время пандемии коронавируса.

Английский футболист организовал доставку пакетов с едой и предметами первой необходимости нуждающимся из округа Мосборо (Шеффилд). Об этом сообщили на страницах городского форума.

С нами связался наш местный парень Харри Магуайр, и у нас есть несколько приятных новостей, которыми можно поделиться.

Футболист «Манчестер Юнайтед» и сборной Англии любезно предложил предоставить пакеты с едой и предметами первой необходимости пожилым людям (от 70 лет и старше) в округе Мосборо. Гарри осознает трудности, с которыми сталкиваются некоторые наши пожилые жители, а также члены семьи, друзья и опекуны, которые присматривают за ними.

Ранее Андрей Аршавин помог доставлять продукты нуждающимся из-за коронавируса.

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Все комментарии
Владимир Ушаков
Владимир Ушаков
сегодня в 13:13
Хороший поступок
VAN ARM
VAN ARM
сегодня в 13:05
жаль что только теперь начинают вспоминать и то больше для саморекламы !!
cska vperiod
cska vperiod
сегодня в 12:43
Не верю англосаксам.
Leha-ha50
Leha-ha50
сегодня в 12:39, ред.
Вирус приходит и уходит , а кушать хотса всегда.
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