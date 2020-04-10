Аршавин помог доставлять продукты нуждающимся из-за коронавируса

Бывший футболист питерского «Зенита» Андрей Аршавин стал волонтером из-за пандемии коронавируса.
Сегодня мы вместе с Яндекс.Лавкой запустили бесплатную доставку продуктов для болельщиков старше 65 лет и маломобильных групп населения.
Нашего курьера зовут Андрей, перед сменой ему измерили температуру, выдали маску, перчатки и средства дезинфекции.
Благотворительные акции во время пандемии также проводит «Динамо».
особенного,а тут Бронзовый Призер ЧЕ по футболу, почетный убивец Ливера,
скандалист,комментатор - Андрей Сергеевич,собственной персоной,рэспект!!!
особенного,а тут Бронзовый Призер ЧЕ по футболу, почетный убивец Ливера,
скандалист,комментатор - Андрей Сергеевич,собственной персоной,рэспект!!!