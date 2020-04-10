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Аршавин помог доставлять продукты нуждающимся из-за коронавируса

сегодня, 11:21

Бывший футболист питерского «Зенита» Андрей Аршавин стал волонтером из-за пандемии коронавируса.

Сегодня мы вместе с Яндекс.Лавкой запустили бесплатную доставку продуктов для болельщиков старше 65 лет и маломобильных групп населения.

Нашего курьера зовут Андрей, перед сменой ему измерили температуру, выдали маску, перчатки и средства дезинфекции.

Благотворительные акции во время пандемии также проводит «Динамо».

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Все комментарии
ballak14444
ballak14444 ответил Lazurny
сегодня в 16:06, ред.
Достоин уважения!
я понимаю, если бы написано было, Андрей Аршавин купил продуктов и принес болельщикам, а тут проплатили и довольные, мда. доставка еды нынче в моде (естественно не для пенсионеров), пока все закрыто.
ballak14444
ballak14444
сегодня в 16:01
реклама на вирусе, достойно!
Санчо Панса
Санчо Панса
сегодня в 14:08
Молодец, Андрей Сергеевич! Достойный поступок отличного человека. Респект и уважение!
shur
shur ответил ANATOLY KANDAUROV
сегодня в 13:46
Только доставка бесплатная? Аршавин мог бы и продукты н свои купить. Чипсоед жмот оказывается
...одно дело, когда тебе какая нибудь шишка из мэрии принесла,ничего
особенного,а тут Бронзовый Призер ЧЕ по футболу, почетный убивец Ливера,
скандалист,комментатор - Андрей Сергеевич,собственной персоной,рэспект!!!
ОПС
ОПС
сегодня в 12:50
Занялся настоящим делом, Молодец.
cska vperiod
cska vperiod
сегодня в 12:40
Чтобы Шава не забыл Гену Орлова.
cska vperiod
cska vperiod
сегодня в 12:39
Такое ощущение как будто всем болельщикам Зенита за 65.
Caniggia
Caniggia
сегодня в 12:39
Видать на Матч ТВ тоже зарплаты урезали!
Leningrad 84
Leningrad 84
сегодня в 12:24
Аршавину - уважуха!
Lazurny
Lazurny
сегодня в 12:20
Достоин уважения!
ZaZizu
ZaZizu
сегодня в 12:19
вот это настоящий подарок для фанатов! Андрей молодчина!
VAN ARM
VAN ARM
сегодня в 12:15
молодец! реальная помощь!!
Михалыч 75
Михалыч 75
сегодня в 11:58
уважуха
zsb1961
zsb1961
сегодня в 11:55
Молодец, Андрей!
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответил Храневец
сегодня в 11:44
КУРЬЕР АНДРЕЙ ДЕРЖИ Х Р БОДРЕЙ !!!!!!!
Только доставка бесплатная? Аршавин мог бы и продукты н свои купить. Чипсоед жмот оказывается
Храневец
Храневец
сегодня в 11:32
КУРЬЕР АНДРЕЙ ДЕРЖИ Х Р БОДРЕЙ !!!!!!!
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