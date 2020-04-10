Аршавин помог доставлять продукты нуждающимся из-за коронавируса

Бывший футболист питерского «Зенита» стал волонтером из-за пандемии коронавируса.

Сегодня мы вместе с Яндекс.Лавкой запустили бесплатную доставку продуктов для болельщиков старше 65 лет и маломобильных групп населения.

Нашего курьера зовут Андрей, перед сменой ему измерили температуру, выдали маску, перчатки и средства дезинфекции.